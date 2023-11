Wolfsburg. Das Staatsorchester Braunschweig spielt live zur Langfassung von „Metropolis“ im Scharoun-Theater Wolfsburg - und sorgt für Emotionen.

Drei Stunden Film, drei Stunden Musik – das Publikum im nahezu vollbesetzten Scharoun-Theater applaudierte am Montag gegen 23 Uhr stehend minutenlang. Das Staatsorchester Braunschweig unter der Leitung von Burkhard Götze dankte mehrfach mit Verbeugungen. Über die Leinwand lief mit kleiner Pause ein Stummfilm, schwarz-weiß, mit Schrifteinblendungen, vor allem großartiger schauspielerischer Mimik und Gestik, fantastischen Kulissen, berührender, spannender Geschichte und inhaltlicher Zeitlosigkeit: „Metropolis“ von Fritz Lang, mit Musik von Gottfried Huppertz. Am 10. Januar 1927 wurde er im Berliner Ufa-Palast uraufgeführt. Damals ein Flop, heute ein Welterfolg, von der Unesco als erster Film ins Register „Memory oft he World“ aufgenommen.