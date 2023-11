Wolfsburg. Bereitgestellt werden sollen für Planungen rund 450.000 Euro. Damit es losgehen kann, braucht es aber noch eine wichtige Voraussetzung.

Die Planungen rund um das „Nordkopfquartier Mitte“ gehen weiter. Vorausgesetzt der Rat der Stadt stimmt der Vorlage in seiner nächsten Sitzung am 6. Dezember zu, wird das beauftragte Planungsbüro nach Stadtangaben drei Varianten einer städtebaulichen Entwicklung erarbeiten. Anhand dieser Alternativen könnten dann wichtige Aspekte der Stadtentwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, heißt es in einer Mitteilung.