Wolfsburg. Im November finden die Herzwochen statt. Im Rahmen der Aufklärungskampagne informieren auch die Ärzte des Klinikums Wolfsburg.

Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Herzstiftung im November die Herzwochen ausgerufen. Das Klinikum Wolfsburg beteiligt sich an der bundesweiten Aufklärungskampagne. Die Herzexperten der Kardiologie laden am Montag, 13. November, ab 17 Uhr zu Vorträgen in die Volkshochschule ein.

In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Häufigste Ursache sei eine langjährige koronare Herzkrankheit (KHK). Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge sei bei rund fünf Millionen Menschen in Deutschland eine KHK bekannt, die wiederum durch Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen entsteht. Aber auch andere Herzleiden sowie eine genetische Veranlagung sollen mit einem hohen Risiko für plötzlichen Herztod einhergehen.

Wolfsburger Mediziner informieren über Vorboten einer Herzerkrankung

Der neue Chefarzt der Medizinischen Klinik I des Klinikums, Prof. Dr. med. Marco R. Schroeter, sowie die Oberärzte Alexander Donath und Dr. med. Sebastian Winn klären im Rahmen der Herzwochen über die Ursachen, die Risikofaktoren und Vorboten von Herzerkrankungen, die einem Herzstillstand vorausgehen, auf. Im Fokus ihrer Vorträge stehen die Behandlungen der koronaren Herzerkrankung sowie von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

Der Eintritt zur Veranstaltung in der Volkshochschule ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung zählt zum Programm der Gesundheitsakademie, einer Kooperation der Volkshochschule, dem Förderverein des Klinikums und dem Klinikum. In der Vortragsreihe sollen Referentinnen und Referenten einfach und verständlich Wissen über Medizin und Gesundheitsthemen vermitteln.

red