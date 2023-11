Wählen Sie jetzt Wolfsburgs Menschen des Jahres!

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! In den vergangenen Tagen haben wir Ihnen die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Menschen des Jahres 2023 in Wolfsburg vorgestellt. Ab sofort läuft die Abstimmung – und zwar ausschließlich über diesen Artikel. Abgestimmt werden kann bis Samstag, 11. November, um Mitternacht. Hier lesen Sie noch einmal die Kurzporträts der fünf Kandidaten. Die ausführlichen Vorstellungen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.

Heidi Hülsen hat eine irakische Familie „adoptiert“

Durch dick und dünn geht Heidi Hülsen aus Detmerode seit sieben Jahren mit einer irakischen Flüchtlingsfamilie. Die 77-Jährige lernte Sabah und Ndera Ali kennen, als sie in der Unterkunft in der Theodor-Heuss-Straße Sprachunterricht gab. Schon bald bekam das Paar sein erstes Kind, und Hülsen sorgte dafür, dass die kleine Familie in eine Wohnung umziehen konnte. Sie hütete Töchterchen Dlin, als ihr kleiner Bruder geboren wurde, fuhr die Alis zum Praktikum und zur Landesaufnahmebehörde, füllt Formulare aus, begleitet zu Arztterminen und berät in Fragen rund um den Alltag in Deutschland. Mit ihrer Kandidatur möchte die Ersatz-Oma andere Wolfsburger dazu motivieren, sich ebenfalls in der Flüchtlingshilfe zu engagieren.

Klaus Seiffert sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr

Klaus Seiffert ist seit 1997 der Vorsitzende der Verkehrswacht Wolfsburg, der er schon seit 1987 angehört. Er war von Mitte der 1980er-Jahre Stadtelternrats- und zugleich Landeselternratsvorsitzender. Der 80-Jährige zeigt Schülern den sicheren Schulweg, nimmt die Fahrradprüfung und das Fußgänger-Diplom ab, trainiert Senioren im Umgang mit Pedelec und Rollator und bietet „Fit im Auto“ für Ältere an. Bei Wind und Wetter ist er draußen, kodiert Fahrräder, schult Elternlotsen und Kindergartenkinder, wie man richtig Bus fährt. Sein Ziel: der unfallfreie Straßenverkehr. Niemand soll zu Schaden kommen.

Rita Becker engagiert sich beim TSV Heiligendorf und in St. Adrian

Die Heiligendorferin Rita Becker ist aus dem TSV Heiligendorf nicht wegzudenken, ebenso wenig aus der St.-Adrian-Kirchengemeinde. Für die engagierte 70-Jährige ist die Turnhalle wie ein zweites Zuhause. Unzähligen Menschen hat die Übungsleiterin den Sport nahegebracht. Becker hat die Lizenzen, um von den Kindern bis zu den Senioren mit allen zu turnen, auch Wirbelsäulengymnastik gibt sie. In der evangelischen Kirchengemeinde St. Adrian ist sie seit bald 20 Jahren Lektorin, von 2011 bis 2017 war sie Kirchenvorstandsvorsitzende. Und auch für die evangelische Familienbildungsstätte ist Becker seit fast 25 Jahren tätig.

Cindy Kraßmann ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz

Cindy Kraßmann brennt seit Kindheitstagen für die Feuerwehr. Sie trat mit neun Jahren in die Feuerwehr Fallersleben ein, ist Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr und Frauen-Stadtsprecherin. Die 29-Jährige, im Hauptberuf Pflegedienstleiterin bei der Diakonie, hat den Lkw-Führerschein gemacht, darf sogar ein Einsatzfahrzeug mit Anhänger fahren. 177 Frauen aus 20 stadtweiten Freiwilligen Wehren, Berufsfeuerwehr und Werkfeuerwehr vertritt Cindy Kraßmann als Stadtsprecherin. Lehrgänge organisieren, bei Ausrüstungsfragen vermitteln und Veranstaltungen organisieren zählt zu ihren vielfältigen Aufgaben. Bei der Feuerwehr könne sich jeder auf den anderen verlassen.

Henrik Stenzel ist vielfältig für die DLRG im Einsatz

Seit 2008 ist der 25-jährige Henrik Stenzel bei der DLRG in der Ortsgruppe Vorsfelde tätig. In seinem Ehrenamts-Dienstplan steht unter anderem der Katastrophenschutz. Er engagiert sich außerdem noch bei der Schwimmausbildung, ist zweiter Jugendvorsitzender und macht Wasserrettungsdienst am Tankumsee und am Salzgittersee sowie Sanitätsdienst bei den Herren- und Jugendspielen der Grizzlys in der Eis-Arena in Wolfsburg. Um weiterhin Ehrenamtliche für die DLRG zu begeistern, setzt sich Stenzel auch für den Nachwuchs ein.

Nun haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Qual der Wahl. Wer wird der Mensch des Jahres 2023 in Wolfsburg und folgt damit auf das Vorsfelder Ehepaar Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke? Stimmen Sie jetzt ab! Bei einer feierlichen Gala wird Wolfsburgs „Mensch des Jahres“ am 30. November im Hotel „Global Inn“ gekürt.

