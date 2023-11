Wolfsburg. In der Musikschule Wolfsburg sowie den Zweigstellen Vorsfelde und Fallersleben gibt es einen Tag der offenen Tür – mit viel Programm.

Bunt wie der Herbst soll es in den Räumen der städtischen Musikschule am Samstag, 11. November, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr in der Goetheschule sowie jeweils von 10 bis 12.30 Uhr in den Zweigstellen Vorsfelde und Fallersleben werden. Das ist das Motto des Herbstkonzertes im Großen Saal der Musikschule Wolfsburg um 13.30 Uhr.

Die Kinder des Elementarbereiches haben gemeinsam mit Instrumentalschülerinnen und -schülern verschiedener Fachklassen ein buntes Programm vorbereitet und freuen sich auf zahlreiches Publikum, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Vorher wie nachher lohne es sich, die offenen Türen der Musikschule zu nutzen. „Die Besuchenden können sich auf ein vielfältiges Instrumentenangebot von Gitarre, Klavier bis Kontrabass freuen und alles gleich ausprobieren“, heißt es von der Stadt. Die Lehrkräfte der Musikschule stünden beratend bei Fragen zur Verfügung. In den Fächern Querflöte, Oboe und Blockflöte gebe es derzeit noch freie Unterrichtsplätze.

Der Förderverein der Musikschule Wolfsburg will neue Mitglieder gewinnen

Wem noch das passende musikalische Equipment fehlt, könne sich auf dem Instrumentenmarkt im Kleinen Saal umschauen und dort auch die eine oder andere Rarität entdecken. In der Cafeteria der Goetheschule will der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Kaffee und Süßes anbieten – und damit auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das sei eine gute Gelegenheit, sich über die Mitgliedschaft im Verein auszutauschen, denn die Musikschule wolle neue Mitglieder und Unterstützung für die wichtige Arbeit des Vereins gewinnen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich noch mehr aktive Eltern durch eine Mitarbeit im Förderverein einbringen. Das wäre eine immense Unterstützung unserer Arbeit und kommt allen Musikschülern zugute“, appelliert die stellvertretende Musikschulleiterin Katrin Heidenreich.

