Wolfsburg. An diesem Samstag ist Tag der offenen Tür im Cancer Center am Klinikum Wolfsburg. Was die Besucher erwartet.

Würden alle Menschen hierzulande die als Kassenleistungen angebotenen Krebsvorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, ließen sich jährlich bis zu 40.000 Neuerkrankungen verhindern. Auch um dafür zu sensibilisieren, lädt das Cancer Center im Klinikum Wolfsburg am Samstag, 11. November, unter dem Motto „Gemeinsam gegen Krebs“ zum Tag der offenen Tür ein.