Nach dem Brand in Westhagen: Das wird aus dem Aldi-Markt

Im Februar gab es ein heftiges Feuer im Aldi-Markt in Westhagen. Die Ermittlungen der Wolfsburger Polizei sind längst abgeschlossen. Doch eine Wiedereröffnung des Discounters lässt auf sich warten.

Wolfsburg. Fast ein halbes Jahr ist das Feuer im Aldi in Wolfsburg her. Die Gerüchte schießen ins Kraut. So soll es mit dem Discounter weitergehen.