Bauen in Wolfsburg Schottergärten in Wolfsburg: Heftige Reaktionen auf das Verbot

Weit mehr als 300 Leser-Reaktionen gab es bis Dienstagnachmittag allein auf Facebook auf die Nachricht, dass die Stadt Wolfsburg das Kontrollieren von Schottergärten und anderen Verstößen gegen die Bebauungspläne in Neubaugebieten gestartet hat. Grob gibt es unter den Usern zwei Lager: die, die sich durch die Verwaltung bevormundet fühlen - und die, die es gut finden, dass endlich gegen die steinigen Beete vorgegangen wird.

Facebook-User kritisieren Stadt Wolfsburg als schlechtes Beispiel

Auf Facebook wird die Diskussion um das umstrittene Thema in all seinen Facetten geführt: Da geht es um die Stadt als schlechtes Vorbild, um Sinn und Unsinn solcher Vorschriften, um den Nutzen für die Natur, um Versiegelung und Versickerung von Regenwasser, um nachteilige Folgen und vieles mehr.

„Ich mag diese Schottergärten auch überhaupt nicht – aber das sollte bitte den Besitzern überlassen werden! Da sollte sich die Stadt mal an die eigene Nase fassen – so eine hässliche, versiegelte und zubetonierte Innenstadt... Aber den Zeigefinger erheben!“, schimpft eine Userin auf Facebook.

Kritik an städtischen Beeten mit „Mulch-Kies“

„Ich finde diese ,Gärten‘ auch schrecklich. Noch schlimmer aber, dass man überall Vorschriften bekommt, wie man sein Leben zu gestalten hat“, findet ein Gegner, der sich aber nicht bevormunden lassen will. „Soll die Stadt erstmal mit guten Beispielen voran gehen“, fordert ein anderer. „Die Übergriffigkeit gegenüber mündigen Bürgern nimmt extreme Formen an“, kritisiert ein weiterer Leser.

Vor wenigen Jahren hat die Stadt Wolfsburg selbst Beete mit Schotter angelegt, so wie hier in der Seilerstraße. Dabei handelt es sich laut Verwaltung aber um einen speziellen Kies zum Mulchen, damit das Pflanzenwachstum angeregt wird. Foto: Sebastian Priebe / regios24

„Bevor man andere Menschen bzw. Bürger an den Pranger stellt, sollte man sich selbst mal auf die Finger gucken, Stadt Wolfsburg! Aber dies ist ja ein besonderer Mulch-Kies, haha, einfach nur lächerlich von euch“, zählt ein anderer User die Stadt an, weil sie in vielen Beeten selbst steiniges Material verwendet – so dass die Grünanlagen erst einmal keinen Deut besser aussehen als die vielgescholtenen Schottergärten.

Diskussion um Boden-Versiegelung durch Schottergärten

Als die Stadt vor wenigen Jahren die ersten Beete in der Form anlegte, kassierte sie dafür einen Shitstorm. Jedoch war die Verwaltung damals rasch um Aufklärung bemüht: Es handele sich nicht um schnöden Schotter, sondern um einen besonderen Kies zum Mulchen, der das Pflanzenwachstum fördern soll. In der Tat gibt es inzwischen viele solcher Beete, die üppig begrünt sind, beispielsweise in der Kleiststraße.

Viele Beiträge auf Facebook drehen sich auch um die Frage, ob mit den Schottergärten der Boden versiegelt wird. „Das Wasser kann locker durch den Schotter und im Erdreich versickern“, versichert ein User. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Was ist daran so schlimm? Das Regenwasser kann weiterhin ablaufen.“ Wie auch immer – die Stadt stellt in einem Faltblatt zum Thema Gartengestaltung klar: „Schotterflächen gelten als befestigte Flächen.“ Daher müssten sie sogar bei der Berechnung der maximal zulässigen Grundflächenzahl auf dem Grundstück berücksichtigt werden.

Rückbau von Schottergarten, Terrasse oder Weg als Option

Auch kleine verwaltungsrechtliche Exkurse finden sich in der Diskussion. „Die Bauaufsichtsbehörden berufen sich gern auf einen Beschluss des OVG Lüneburg. Dieser bezieht sich aber allein auf die korrekte Anwendung der Niedersächsischen Bauordnung, lässt aber grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen außer Acht. Ein Verbot der freien Gestaltung der Vorgärten greift in das Eigentumsrecht der Grundstücksbesitzer sowie in deren Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ein. Diese Individualrechte dürfen durch andere, höherrangige Rechte mit Verfassungsrang, z. B. Natur- und Klimaschutz, im öffentlichen Interesse eingeschränkt werden. Bei kollidierenden Rechten ist stets eine Interessenabwägung durchzuführen“, führt ein User aus. Und: „Ich empfehle allen betroffenen Eigentümern, sich zusammen zu tun und einen Fachanwalt für Verfassungsrecht mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen.“

Ein anderer Leser schreibt auf Facebook: „So lange jeder gemäß der jeweils gültigen Bauvorschrift (z. B. Bebauungsplan) die darin vorgegebene maximal zu versiegelnde Fläche einhält, kann die Stadt gar nichts, wird diese nicht eingehalten, kann die Stadt maximal einen Rückbau verlangen, damit die versiegelte Fläche eingehalten wird. Dieser liegt aber im Ermessen des Eigenheimbesitzers – muss nicht der Schottergarten sein. Kann auch Rückbau der Terrasse oder eines Weges sein.“

Schottergarten-Gegner beziehen knapp Stellung

Das Lager der Schottergarten-Gegner bezieht durchweg knapp Stellung: „Richtig so, solche hässlichen Flächen sind für mich keine Gärten. Müsste echt verboten werden“, schreibt ein User. „Schottergärten verbieten find ich gut“, stimmt ein anderer zu. Ein weiterer meint: „Die Vorschriften gibt es schon länger, hat nur niemanden interessiert, und in einer Gesellschaft mit mehr als zwei Leuten gibt es immer ,Vorschriften‘.“

„Das ist kein Garten, das ist ein Steinbruch“, kommentiert ein anderer Leser das Beispiel-Foto mit einem extrem steinigen Vorgarten. „Richtig so, gebt der Natur ihre Freiheit. Bedenkt, wie viel Natur täglich vernichtet wird, egal, ob mit Brand, Schotter Autobahn, Häuser, Abholzung usw“, fordert eine Userin. Ein weiterer Leser-Kommentar auf Facebook: „Diese Sterilisation von Gärten ist nicht schön. ... Krankenhaus-Flair...“

