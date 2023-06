Wolfsburger Fahrradcops verteilen mehrere Strafanzeigen

Die Wolfsburger Fahrradcops haben von Mittwoch bis Freitag in der vergangenen Woche sowie Montag und Dienstag an verschiedenen Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet kontrolliert. So stellten die Beamten laut Mitteilung an den verschiedenen Tagen zwischen 6 und 21 Uhr insgesamt 87 Ordnungswidrigkeiten und 4 Straftaten fest. Drei E-Scooter waren ohne die erforderliche Versicherung unterwegs und ernteten daher Strafanzeigen.

Ein Pkw-Fahrer hatte keine erforderliche Fahrerlaubnis. Zwei Fahrräder und ein E-Scooter stellten die Beamten sicher, da ihre Benutzer keinen Eigentumsnachweis über ihr Fahrzeug bringen konnten. Drei Radfahrer und vier Pkw-Fahrer telefonierten während der Fahrt und zwei Radfahrer hatten auch Kopfhörer auf, was, auch wie das Telefonieren eine Ablenkung darstellt.

39 Verkehrsteilnehmern war die Richtungsnutzung von Radwegen egal

An der Einmündung der Straße Am Rotheberg/Braunschweiger Straße missachteten sieben Fahrzeugführer die vorgeschriebene Fahrtrichtung. 33 Fahrradfahrer und 6 E-Scooterfahrer scherten sich nicht um vorgegebene Richtungsnutzung von Radwegen und fuhren auch hier entgegengesetzt der freigegebenen Richtung. Die Fußgängerzone wurde von 16 Verkehrsteilnehmern auf Fahrrädern oder Elektrokleinstfahrzeugen befahren, obwohl dies zu der Zeit nicht erlaubt war. 7 Kontrollierte hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, 3 weitere und ein Radfahrer missachteten das Rotlicht und wurden ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.

