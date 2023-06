Niedersachsen: Frau mit mehr als 5 Promille aufgegriffen

Wremen. Gefährlicher Alkoholwert im Kreis Cuxhaven, Norovirus-Verbreitung in Göttingen, tödlicher Unfall in der Region Hannover – der Blaulicht-Überblick.

Eine 33 Jahre alte Frau ist mit mehr als fünf Promille am Bahnhof in Wremen im Landkreis Cuxhaven aufgegriffen worden. Sie lag auf dem Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte, und war „offensichtlich stark hilfsbedürftig“.

Warum die Saarländerin am Dienstag in dem Ort in Niedersachsen war, konnte sie demnach nicht sagen. Auch sonst sei kein Gespräch möglich gewesen. Sie hatte den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 5,41 Promille – nachmittags. Die Frau kam in ein Krankenhaus nach Bremerhaven.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

Region Hannover: Auto mit fünf Insassen überschlägt sich – ein Toter

Ein Mensch ist bei einem schweren Unfall bei Pattensen in der Region Hannover ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um einen von insgesamt fünf Insassen, die in der Nacht zum Mittwoch gemeinsam in einem Auto unterwegs waren, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Die vier anderen wurden demnach unterschiedlich schwer verletzt.

Das Auto war aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen. Weitere Details zum Unfallhergang und den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.

Norovirus-Ausbruch in Göttinger Kitas und Schulen

Bei mehreren Krankheitsfällen in Göttinger Kindertagesstätten und Schulen handelt es sich offenbar um das Norovirus. Der Erreger sei bei einer Person mit Symptomen festgestellt worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach sind 373 Menschen aus 37 Kitas und 3 Schulen betroffen. Ob und warum Lebensmittel für den Ausbruch verantwortlich sind, ist den Angaben nach noch nicht eindeutig geklärt.

Zuvor hatte am Freitag eine Großküche auf Magen-Darm-Erkrankungen in einer von ihr belieferten Kita aufmerksam gemacht. Darüber informierte die Stadt Göttingen am Montag noch ohne genauere Details zu nennen. Inzwischen habe es weitere Erkrankungen gegeben, andere Erkrankte seien hingegen auch schon wieder beschwerdefrei.

Bei einer ersten Untersuchung der Großküche durch Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung wurden keine Hygienemängel festgestellt, hieß es. Der Betrieb liefere deshalb weiter Essen.

Wilhelmshaven: 17-jährige Motorradfahrerin durch Zusammenstoß schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wilhelmshaven schwere Verletzungen erlitten. Die 17-Jährige fuhr seitlich gegen das Auto eines 90-Jährigen, der sie bei seinem Wendemanöver auf der Straße mutmaßlich übersehen hatte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Der Unfall hatte sich demnach am Dienstagabend ereignet. Die Motorradfahrerin stürzte über das Auto auf die Fahrbahn und musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Gegen den 90-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis wurde zudem sichergestellt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

In Wilhelmshaven sind am Dienstag ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Die 17-jährige Kradfahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Foto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Kreis Uelzen: 60 Jahre alte Pkw-Fahrerin schwer verletzt nach Unfall

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei Suderburg im Landkreis Uelzen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat schwerste Verletzungen davongetragen. Die Fahrzeugführerin war eingeklemmt und musste wiederbelebt werden, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg bestätigte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Unfall war die Frau allein beteiligt.

Vechta: Auto stößt mit Geflügeltransporter zusammen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Geflügeltransporter ist am Dienstag auf der Bundesstraße 69 bei Vechta ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 45-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer an einer Baustelle dem Sattelzug mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Obwohl der Sattelzugfahrer mit Lichthupe und Hupe gewarnt habe, sei der Autofahrer weitergefahren, bis es zum Zusammenstoß kam. Der 36 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Das Geflügel musste in ein anderes Fahrzeug umgeladen werden. Wie viel Geflügel auf dem Transporter war, war zunächst nicht bekannt.

