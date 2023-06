Salzgitter: Falscher Sperrmüllsammler erbeutet Schmuck und Geld

Unter dem Vorwand, ein Sperrmüllsammler zu sein, hat ein Mann am Montagnachmittag in Thiede eine Seniorin bestohlen. Der Mann sprach die Frau in der Adalbert-Stifter-Straße gegen 15 Uhr an, gelangte so ins Haus und erbeutete dann in einem unbemerkten Moment Bargeld und Schmuck.

Die Salzgitteraner Polizei spricht von einem Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Täter wird als klein beschrieben und soll einen Vollbart getragen haben. Zeugenhinweise gehen an die Polizei in Thiede, erreichbar unter der Telefonnummer (05341) 941730.

Salzgitter-Bad: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.45 Uhr, zahlreiche Schaufensterscheiben an einem Gewerbeobjekt in Salzgitter-Bad beschmiert. Mit blauer Farbe verursachten sie einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Das Gebäude steht in der Petershagener Straße. Die Polizei in Salzgitter-Bad ist zuständig für die Ermittlungen – und erreichbar unter der Telefonnummer (05341) 8250.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de