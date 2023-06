Wolfsburg. Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei Wolfsburg am Samstagabend erwischt. Einer von ihnen war noch dazu ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Polizei Wolfsburg Betrunkener Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Wolfsburg geschnappt

Zwei alkoholisierte Fahrer hat die Polizei Wolfsburg am Samstagabend im Stadtgebiet erwischt. Den Angaben zufolge meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22.40 Uhr ein Auto, welches offensichtlich sehr unsicher geführt wurde. Die Polizeibeamten konnte den Fahrer anschließend im Mariendistelweg in Reislingen stellen.

Der Alkoholtest des 49-jährigen Wolfsburgers ergab einen Wert von 1,79 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Neben dem Verfahren einer Trunkenheitsfahrt leitete die Polizei nun auch ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Gegen 22.50 Uhr fiel Polizisten ein Wagen auf, der beim Abbiegen vom Lerchenweg in die Dieselstraße in die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle des 42-jährigen Fahrers aus Wolfsburger ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille. Auch in dem Fall leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

red

