VW bietet zwei Laufstrecken durchs Werk an

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr ein weltweiter Charity-Lauf bei Volkswagen statt: An insgesamt 21 Standorten in 11 Ländern gehen Beschäftigte beim „International Health.Care.Run.“ an den Start. Dabei geht es nicht allein um gute Zeiten, sondern vor allem um den guten Zweck.

„Die Gelegenheit hat man nicht alle Tage“

In Wolfsburg, wo der Lauf ebenso am 17. Juni über die Bühne geht wie in Braunschweig, können die Mitarbeitenden zwischen einer 3.300-Meter- und einer 5.800-Meter-Runde wählen. In Salzgitter findet der Lauf bereits am 10. Juni statt. „Die Tatsache, dass die Läufe in der Regel auf dem jeweiligen Werkgelände stattfinden, dürfte für viele Beschäftigte eine zusätzliche Motivation sein“, sagt Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz. „Die Gelegenheit, durch das Werk zu joggen, möglicherweise vorbei am eigenen Arbeitsplatz, hat man schließlich nicht alle Tage.“

Top-Manager Vollmer: „Ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit“

Schirmherr der internationalen Laufserie ist Christian Vollmer, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen und selbst begeisterter Sportler. „Sport verbindet und bringt Menschen zusammen. Für viele Beschäftigte ist es außerdem ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit. Nicht zuletzt deshalb habe ich die Idee von Health.Care.Run. von Beginn an unterstützt. Zumal wir damit nebenbei auch noch etwas für den guten Zweck tun“, sagt Vollmer, der Mitte Juni beim Lauf im Wolfsburger Stammwerk selbst an den Start gehen wird. „Ich hoffe, dass es mir viele Kolleginnen und Kollegen weltweit gleichtun und es uns gelingt, das Spendenkonto gemeinsam in die Höhe zu schrauben.“ Auf Basis der addierten Gesamtkilometer, die die Beschäftigten beim Health.Care.Run. erlaufen, wird Volkswagen eine Spende berechnen.

Die Spenden bekommen benachteiligte Kinder und Jugendliche

Daniela Cavallo, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, betont: „Das allein ist ein guter Grund, an dem Lauf teilzunehmen und motiviert vielleicht sogar die Kolleginnen und Kollegen, sich für die längere Laufstrecke zu entscheiden.“ Die Spende kommt dem Projekt „a chance to play“ zugute. Dieses richtet sich an benachteiligte Kinder und Jugendliche im Umfeld der Volkswagen Standorte und fokussiert sich auf Gewaltprävention sowie Lern- und Bildungsangebote. Weltweit rechnet Volkswagen mit rund 20.000 Teilnehmer/innen.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de