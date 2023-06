Zu viele Katzen: Aufnahmestopp im Wolfsburger Tierheim

Der Platz ist einfach belegt: Das Tierheim Wolfsburg bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass aufgrund der aktuell ausgeschöpften Unterbringungsmöglichkeiten zurzeit – mit Ausnahme von kranken und/oder verletzten Tieren – keine weiteren Katzen aufgenommen werden können.

„Ein sehr hohes Aufkommen von Fund- und Abgabetieren innerhalb der letzten Tage hat dazu geführt, dass aktuell sämtliche Ressourcen des Tierheims ausgeschöpft sind“, heißt es in der Mitteilung. Bereits seit Mitte Mai 2023 sei das Tierheim mit einer sehr hohen Zahl an Katzen ausgelastet. Sobald sich die Situation – insbesondere in der Quarantänestation – wieder etwas entspannt hat, will das Tierheim den Aufnahmestopp für Katzen umgehend aufheben.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Ehrenamtliche, die Interesse haben, das Tierheim durch eine Pflegevereinbarung temporär zu entlasten, können sich an das Tierheim Wolfsburg wenden: per Telefon unter (05362) 51063 per Mail an tierheim@wbg-wob.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de