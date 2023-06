Wolfsburg wird 85: Sportfreunde Stiller geben gratis Konzert

Wolfsburg. 85 Jahre Wolfsburg: Die Volksbank BraWo präsentiert Top Acts auf der BraWo-City-Bühne am Nordkopf. Das ist das Programm.

Sportfreunde Stiller treten am Samstag, 1. Juli, in Wolfsburg auf.

Wolfsburg wird 85 Jahre jung – und dieser Geburtstag soll vom 30. Juni bis 2. Juli mit Unterstützung der Volksbank BraWo gebührend gefeiert werden.

Der Nordkopf wird ein Wochenende lang zum großen Feierplatz

Auf ihrem Gelände zwischen der Porschestraße 1 und 9 gestaltet die Volksbank BraWo das Programm des 85. Stadtgeburtstags maßgeblich mit, teilt die Volksbank mit. Durch die Abrissarbeiten auf dem Grundstück biete der Wolfsburger Nordkopf erstmals Platz für mehrere tausend Gäste – und werde somit zum Zentrum der Feierlichkeiten.

Jürgen Brinkmann (Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo), Claudia Kayser (Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo), Jens Hofschröer (Stadtrat für Wirtschaft und Digitales der Stadt Wolfsburg und WMG-Geschäftsführer) und Dennis Weilmann (Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg) freuen sich auf das vielfältige Programm zum 85. Stadtgeburtstag. Foto: Stadt Wolfsburg

„Wolfsburg war und ist ein dynamischer Motor der Wirtschaft und des innovativen Schaffens in der Region. Als lokale Bank ist es uns ein großes Anliegen, neben unserem Engagement bei der Innenstadtentwicklung, auch einen maßgeblichen Beitrag zum Stadtgeburtstag zu leisten“, erläutert Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg von der Volksbank BraWo. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Stadt, der WMG sowie allen engagierten Partnern die Feierlichkeiten auszurichten und den Menschen aus der gesamten Region ein vielfältiges Fest mit einzigartigem Programm zu bieten. Unser Dank gilt auch unseren Co-Sponsoren, Autohaus Wolfsburg, Designer Outlet Wolfsburg, Audi-BKK und Döhler-Hosse-Stelzer“, wird Kayser in der Mitteilung zitiert.

Große Party am Nordkopf

„Wolfsburg wird 85, und das werden wir feiern! Gemeinsam ist es uns gelungen, viele tolle Events in die Innenstadt zu holen. Insbesondere am Nordkopf werden wir mit den Konzerten unsere Stadt gebührend feiern. Ich möchte allen Partnern und insbesondere der Volksbank danken: Nur durch die gute Zusammenarbeit einer starken Stadtgemeinschaft ist so ein Festwochenende möglich – getreu unserem Motto #zusammensindwirwolfsburg“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

„Zum 85. Stadtgeburtstag können wir uns auf ein erlebnisreiches Festwochenende mit vielen tollen Angeboten für jedes Alter und jeden Geschmack in unserer Innenstadt freuen. Dabei wird das musikalische Programm der Volksbank BraWo ein besonderes Highlight sein und das attraktive Veranstaltungsprogramm abrunden“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Sportfreunde Stiller und One Night With Abba kostenlos

Das Grundstück am Nordkopf verwandelt sich der Mitteilung zufolge in ein „kleines Festivalgelände“ mit vielen Schaustellern, die verschiedene gastronomische Angebote bereithalten werden. Hauptbestandteil davon soll die BraWo-City-Bühne sein, auf der an zwei Abenden Bands live auftreten werden – der Eintritt ist der Volksbank zufolge für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

One Night With Abba huldigen der legendären schwedischen Pop-Gruppe und zelebrieren unvergessliche Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Waterloo“. Foto: Klaus Manns

Los geht es am Freitag, 30. Juni, 17.30 Uhr, mit dem Philharmonic Volkswagen Orchestra, das mit circa 45 Musikern und Musikerinnen bekannte Werke aus Operette und Film unter der Leitung von Hans Ulrich Kolf spielen wird. Ab 20.30 Uhr huldigen One Night With Abba dann der legendären schwedischen Pop-Gruppe und zelebrieren unvergessliche Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Waterloo“.

Am Samstag, 1. Juli, 19.15 Uhr, steht die Singer-Songwriterin Shitney Beers mit eingängig-melancholischen, aber auch dynamischen Indie-Pop auf der BraWo-City-Bühne, heißt es in der Mitteilung. Ab 20.30 Uhr drehen dann die Sportfreunde Stiller ordentlich die Verstärker auf. In ihrem Programm präsentieren Peter, Flo und Rüde auch ihren Nummer-eins-Hit, den Fußball-WM-Pop-Klassiker „’54, ’74, ’90, 2006“.

Weitere Informationen zum Festwochenende und dem Veranstaltungsprogramm sind auf der Internetseite www.wolfsburg-wird-85.de verfügbar.

Das Programm zum Stadtgeburtstag

Freitag, 30. Juni:

17.30 Uhr – Philharmonic Volkswagen Orchestra auf der BraWo-City-Bühne am Nordkopf

20.30 Uhr – One Night With Abba auf der BraWo-City-Bühne

Samstag, 1. Juli:

11 bis 14 Uhr – Jazz More mit Saratoga Seven auf dem Hugo-Bork-Platz unterm Glasdach, danach Rock- Pop-Band „XXXLutz“

10 bis 16 Uhr: Akkuracer-Wettbewerb WobRacer auf dem Phaeno-Vorplatz

11 bis 17 Uhr: Info-Meile – Präsentation von Ehrenamtlichen, Vereinen, Institutionen, Firmen usw. in der mittleren Porschestraße, dazu Spielgeräte für die Kinder, Catering, usw., Fläche vor C&A und vor der City-Galerie bis zur Drogerie Müller

Volkswagen Classic Tour: 200 Oldtimer kreuzen die Porschestraße

19.15 Uhr – Shitney Beers auf der BraWo-City-Bühne

20.30 Uhr Sportfreunde Stiller auf der BraWo-City-Bühne

22 bis 5 Uhr: After-Show-Partys im Congress-Park (House/Mainstream) und Hallenbad (80/90er)

Sonntag, 2. Juli:

11 Uhr: Bürgerfrühstück mit dem Stadtwerke-Orches und Brazzo Brazzoneter

