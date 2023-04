Wolfsburgs 85. Geburtstag: Gesichter für Kampagne gesucht

Wolfsburg. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH veranstaltet ein offenes Casting. So kann jeder mitmachen, darum geht es.

Was macht ein authentisches Werbemotiv zum 85. Stadtgeburtstag aus? Die Menschen dahinter! Aus diesem Grund veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum Auftakt der Werbekampagne ein offenes Casting am 13. Mai von 11 bis 16 Uhr in der City-Galerie Wolfsburg, wie die WMG mitteilt. Gesucht würden verschiedene Gesichter für den Stadtgeburtstag, die bis zum Festwochenende die Werbemedien der Kampagne zieren sollen.

Gesucht werden verschiedene Typen jeden Alters

„Ganz im Sinne von ‚Zusammen sind wir Wolfsburg‘ laden wir alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie diejenigen, die sich mit der Stadt verbunden fühlen, herzlich zum Casting ein“, betont Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG. „Wir suchen verschiedene Typen jeden Alters, die sich alleine oder als Gruppe professionell von einem Fotografen ablichten lassen möchten – wir freuen uns über alle, die mitmachen.“

Die Gewinnermotive würden von einer Jury ausgewählt, die aus Vertreterinnen und Vertretern der WMG und des Kommunikationsreferates der Stadt Wolfsburg bestehe, und bis zum Stadtgeburtstag über verschiedene Kommunikationskanäle für das Festwochenende werben. Daneben gebe es Preise, wie beispielsweise ein exklusives Shoppingerlebnis mit dem Wolfsburger Stadtgutschein WeCard, zu gewinnen.

Eine Anmeldung zum Casting sei nicht erforderlich. Alle Interessierten könnten kostenfrei teilnehmen. Um Wartezeiten zu verringern und den Ablauf so gut wie möglich zu gestalten, wird darum gebeten, im Vorfeld bereits eine entsprechende Einwilligungserklärung zu unterschreiben und zum Casting mitzubringen. Das Einwilligungsformular und weitere Informationen finden sich unter www.wolfsburg-er-leben.de/casting.

