Wolfsburg. Zu Pfingsten erwartet Schnäppchenjäger ein Flohmarkt-Highlight. Welche Flohmärkte bald noch mit Kuriositäten und Antikem locken.

Die Flohmarkt-Saison in Wolfsburg läuft. Etliche Schnäppchen, antike und kuriose Stücke sowie andere Schätze warten wieder auf Trödler.

Ob Großflohmarkt oder Flohmärkte rund ums Kind: Hier finden Sie alle uns aktuell bekannten Termine für Flohmärkte 2024 in Wolfsburg, Öffnungszeiten für Besucher, aber auch Informationen und Standpreise für Verkäufer auf einen Blick.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben wir Ihren Flohmarkt vergessen? Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Die Flohmarkt-Saison in Wolfsburg läuft – und am Pfingstmontag, 20. Mai, steigt wieder der beliebte City-Flohmarkt in der Wolfsburger Innenstadt. Ob ehrenamtlich oder gewerblich, antike oder kuriose Schätze, Spielzeug oder Kinder-Kleidung, die Flohmärkte in Wolfsburg bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Trödeln und Feilschen. Wir listen die uns bekannten Termine für Flohmärkte im Wolfsburger Stadtgebiet und in den Ortsteilen auf. Samt Infos zu Öffnungszeiten und Standpreisen für Verkäufer.

An Pfingsten ist City-Flohmarkt in Wolfsburg

Der Termin für einen seit Jahrzehnten beliebten Flohmarkt in der Wolfsburger City steht schon seit Wochen fest: Der Veranstalter M.O.V.E. veranstaltet den City-Flohmarkt am Pfingstmontag, 20. Mai. Von 7 bis 16 Uhr kann in der südlichen Porschestraße zwischen der Sparkasse und dem Kunstmuseum wieder ausgiebig getrödelt und gefeilscht werden.

„Auch in diesem Jahr ist das Flohmarktfieber ungebrochen, viele Standplätze sind inzwischen vergeben“, berichtete Jens Rosenberg von M.O.V.E. kürzlich und ergänzte: „Das positive Wetter der vergangenen Tage hat den Vorverkauf noch einmal deutlich anziehen lassen. Wer nun noch versuchen will, seinen Wunschstandplatz zu ergattern, sollte sich beeilen.“

Standausweise waren wie in den vergangenen Jahren ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Aussteller konnten sich ihre Wunschplätze bei den Konzertkassen unserer Zeitung sichern. Für Kurzentschlossene sollen am Pfingstmontag ab 6 Uhr vor der Sparkasse die letzten Restplätze – sofern noch vorhanden – vergeben werden, heißt es seitens des Veranstalters.

Großer Dorfflohmarkt im Wolfsburger Stadtteil Neindorf

Nach dem City-Flohmarkt geht die Saison mit einer ganz anderen Veranstaltung weiter: Am Sonntag, 26. Mai, verwandelt sich Neindorf in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Die Jungen Landfrauen Hasenwinkel laden laut Ankündigung alle Interessierten zum Dorfflohmarkt ein. Mehr als 80 Haushalte öffnen von 10 bis 16 Uhr ihre Türen und bieten alte Schätze zum Verkauf an. So veräußert auch der Kulturverein Gebrauchtes vom Wagenrad bis zum Pelzmantel und lädt zum Stöbern in seine Scheune ein.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: An der Feuerwehr gibt es Gegrilltes sowie Getränke und im Dorftreff Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Im Christlichen Jugenddorf Wolfsburg steigt ein Kinderflohmarkt

Am Sonntag, 16. Juni, findet im Walter-Flex-Weg in der Wolfsburger Innenstadt ein gemeinnütziger Flohmarkt rund ums Kind, Babys und Schwangerschaft statt. Für die Zeit von 9 bis 13 Uhr kündigt der Förderverein des Christlichen Jugenddorfes eine Tombola, Ballonkunst und andere Aktionen an der CJD-Kita „Die Wilden Wölfe“ an. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Standanmeldungen nimmt der Verein online entgegen.

Wann ist in Wolfsburg wieder Flohmarkt?

In den Gewerbegebieten in Wolfsburg steigen im Juni die nächsten Großflohmärkte: Am 2. Juni findet der Flohmarkt im Heinenkamp statt. Folgende weitere Termine stehen dort schon fest: 7. Juli, 11. August, 1. September und 13. Oktober (jeweils Sonntag). Im Wolfsburger Allerpark bietet die Agentur M.O.V.E. für Trödelfans weitere Termine am 9. Juni, 14. Juli und 4. August an.

Die Großflohmärkte im Allerpark und im Heinenkamp sind jeweils von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Auf dem Gelände gibt es verschiedene kulinarische Angebote: von der Erbsensuppe bis hin zu griechischer Feinkost oder Fischbrötchen. Für Aussteller und Verkäufer lautet bei den Flohmärkten im Heinenkamp und im Allerpark das Motto: „Einfach hinkommen und loslegen.“

Sie kommen ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände, eine Standreservierung ist nicht möglich. Vor Ort werden sie von Mitarbeitern der Agentur M.O.V.E. in Empfang genommen und eingewiesen. Ein vier Meter breiter Standplatz inklusive Auto im Allerpark kostet 40 Euro, im Heinenkamp 30 Euro. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.move-messen.de oder unter (05361) 22727.

Flohmarkt-Termine in Braunschweig, Gifhorn und Helmstedt

Übrigens: In Braunschweig finden im Mai und Juni ebenfalls etliche Flohmärkte statt Alle Termine auf einen Blick finden Sie hier. Die Termine für Gifhorn finden Sie hier. Alle Flohmarkt-Termine im Landkreis Helmstedt, unter anderem auf dem Schützenplatz in Velpke, haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

Wann ist der nächste Flohmarkt in Wolfsburg? Alle Termine auf einen Blick

Großflohmarkt im Allerpark

Sonntag, 9. Juni, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 14. Juli, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 4. August, 7 bis 16 Uhr

Großflohmarkt im Heinenkamp

Sonntag, 2. Juni, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 7. Juli, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 11. August, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 1. September, 7 bis 16 Uhr

Sonntag, 13. Oktober, 7 bis 16 Uhr

