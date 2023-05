Mehrere Müllcontainer in Wolfsburg abgebrannt

Papiercontainer und ein Holzunterstand sind in Flammen aufgegangen. Die Ermittler in Wolfsburg vermuten einen Zusammenhang. (Symbolbild)

In der Nacht zu Freitag ist es im Wolfsburger Stadtteil Westhagen zu mehreren Müllcontainerbränden in verschieden Straßen gekommen. Die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst verständigte ein Zeuge am späten Donnerstagabend die Feuerwehr, nachdem er in der Halberstädter Straße in Westhagen einen brennenden Müllcontainer entdeckt hatte, informiert die Polizei. Beim Eintreffen ebenfalls alarmierten Polizeibeamten standen bereits mehrere Müllcontainer in Vollbrand. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr erkannten die Einsatzkräfte, dass mehrere Container durch das Feuer vollständig zerstört waren. Zudem wurde ein Dach, unter welchem die Mülltonnen standen, durch das Feuer beschädigt.

Gleich mehrere Müllcontainer standen in Wolfsburg in Flammen

Nur wenige Minuten später wurde der Brand eines Müllcontainers in der Jenaer Straße gemeldet. Dieser wurde durch das Feuer komplett zerstört, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Noch während der Löscharbeiten wurde einige Häuser entfernt, der nächste Brand gemeldet. Dort standen beim Eintreffen der Polizei mehrere Papercontainer unter einem Holzunterstand in Flammen. Die Container wurden vollkommen zerstört und der Holzunterstand beschädigt.

Zeitgleich wurden an drei verschiedenen Stellen im Dresdener Ring weitere Müllcontainer in Brand gesetzt und bei dem Feuer beschädigt. Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Brand eines Müllcontainers im Stralsunder Ring entdeckt, heißt es weiter. Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr übernahmen die Beamten eigenständig Löschversuche. Trotz der zeitnahen Löscharbeiten war der Container nicht mehr zu retten und wurde vollständig zerstört. Durch eine weitere Streifenbesatzung wurde Feuer in einem Müllcontainers in der Eisenacher Straße bemerkt. Durch schnelle Löscharbeiten konnte ein größerer Schaden an dem Container verhindert werden. Die Brandermittler gehen von einem Zusammenhang aus.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Bränden?

Bereits am frühen Donnerstagmorgen wurden in der Eisenacher Straße fünf Müllcontainer in einem Metallunterstand durch Feuer zerstört. Gleichzeitig brannten wenige Meter entfernt im Stralsunder Ring drei Müllcontainer. Eine Laterne sowie ein Holzverschlag wurden ebenfalls beschädigt. Inwieweit diese Sachbeschädigungen mit der Inbrandsetzung weitere Müllcontainer der jüngsten Vergangenheit zusammenhängen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

