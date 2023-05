Wolfsburger Gourmetrestaurant: Darum ist das L’Unique zu

Ende Februar feierte in Sandkamp ein neues Gourmetrestaurant Eröffnung. Keine drei Monate später ist das L’Unique geschlossen. Vielleicht aber nur für den Sommer.

Es klang so gut: Chefkoch Patrick Nickel wollte im Restaurant des Hotels Jott an fünf Tagen pro Woche französische Küche bieten. Inhaberin Annegret Schmidt hatte die Räume dafür in Zusammenarbeit mit einem Innenarchitekten umgestaltet. Eine Zigarren-Lounge wurde eingerichtet, Whisky-Seminare waren geplant.

Die Feinschmecker überschlugen sich mit begeisterten Kommentaren. „Die Auswahl und Präsentation der Speisen und Getränke war wirklich hervorragend!“ „Ein absolutes Highlight in Wolfsburg!“ „Wer nicht nur ,einfach’ satt werden möchte, sondern einen besonderen Abend mit kulinarischen Kunstwerken auf dem Teller erleben möchte, der geht ins Jott.“ „Für Freunde der gehobenen französischen Küche, die wie wir traurig sind, dass es das La Fontaine nicht mehr gibt, ist dies eine sehr schöne neue Location.“ So lesen sich die Google-Rezensionen. Gesamtbewertung dort: glatte fünf Sterne.

Gourmetrestaurant L’Unique in Sandkamp ist geschlossen

Doch nun heißt es auf der Webseite des Jotts: „Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir das Restaurant L’Unique aufgrund unerwarteter Umstände geschlossen haben. Diese neue Situation ist äußerst bedauerlich, da wir mit viel Engagement ein Restaurant eingeweiht haben, in dem alle Beteiligten sehr motiviert und mit Herzblut bei der Sache gewesen sind.“

Das ganze Küchenteam um Patrick Nickel, Daniele Calabro, Jan Frömling und Ronny Schmidt biete künftig im Restaurant Lakewood im Seehotel am Tankumsee regionale, frische Küche in sommerlicher und wunderschöner Atmosphäre. „Anders als Sie es im L’Unique gewohnt waren, aber trotz allem mit dem Charakter und der Güte des Jotts.“

Küchenteam kocht jetzt am Tankumsee

Nach WN-Informationen war das L’Unique-Team vom schnellen Erfolg und den damit einhergehenden hohen Erwartungen der Gäste ein wenig überrollt worden. Zumal das Jott vor einem guten Jahr auch das Restaurant am Tankumsee übernommen hatte. Ständig perfekt ausgebildetes Personal einsetzen zu können, gestaltete sich als Herausforderung.

Da an Feiertagen und im Sommer auch weniger Hotelgäste in Wolfsburg übernachten, entschied sich das Team demnach, sich in den kommenden Monaten erst einmal voll und ganz auf das Lakewood zu konzentrieren. Das muss aber nicht das endgültige Aus für das L’Unique bedeuten. Möglicherweise gibt es im Herbst oder Winter einen Neustart in Sandkamp.

