Hier lockt der Museumstag in Wolfsburg

Es gibt ihn seit 1978: Am Sonntag, 21. Mai, ist wieder Internationaler Museumstag – und das Stadtmuseum, das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum, die Städtische Galerie und das Burgmuseum Neuhaus beteiligen sich. „Happy museums. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“, lautet das diesjährige Motto, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Im Stadtmuseum soll Claudio Calandra ab 15.30 Uhr für italienisches Flair sorgen. Auf seinem Programm stehen Hits der großen Musik-Stars aus „Bella Italia“. So werde erlebbar, wie italienisch geprägt Wolfsburg ist, das einst als die „italienischste Stadt nördlich der Alpen“ galt. Zuvor führt „Dottore“ Arne Steinert aus dem Museumsteam ab 15 Uhr die Gäste zu besonderen Gute-Laune-Objekten.

Im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum sollen ab 14.30 Uhr „historische“ Weine zu Gedichten aus der Feder Hoffmanns von Fallersleben für nachhaltiges Wohlbefinden der Gäste sorgen: In diesem Jahr wird das 175. Jubiläum der Märzrevolution 1848 gefeiert. „Heinrich Hoffmann von Fallersleben gilt mit seiner politischen Lyrik als einer der Wegbereiter“, heißt es.

Wein, der schon Hoffmann von Fallersleben verzückte

Im Vormärz sei er auch auf dem Weingut Hallgarten des liberalen Politikers Adam von Itzstein zu Gast. Im einstigen Versammlungsort, dem Gartenhaus mitten in den Weinbergen, werden noch immer Weine genossen – zum Beispiel der „Romantiker“, gewidmet Hoffmann von Fallersleben. Entsprechend dem diesjährigen Motto des Museumstages sollen genau diese Weine zum Wohlbefinden der Museumsgäste beitragen. Verfeinert werde dieser Museumsnachmittag durch Lyrik aus Hoffmanns Feder, dargeboten von Museumsmitarbeiter Tom Hartmann.

Das Burgmuseum Neuhaus ist an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Dauerausstellung „Entdecken Sie die Geschichte der Burg Neuhaus!“ ist in dieser Zeit kostenlos besuchbar. Zudem gibt es eine Online-Veranstaltung (www.burg-neuhaus.de): „Die Heimschule Burg Neuhaus. 1947 – 1980. Erziehung durch Bildung.“

Städtische Galerie öffnet sich für Filmemacher

Beim offenen Atelier möchte die Städtische Galerie am Internationalen Museumstag gemeinsam Stop-Motion-Filme erstellen. Ausgangspunkt und Inspiration ist dabei die Ausstellung „all this started with love“ von Birgit Brenner. Während ihre Arbeit die nuklearen Gefahren für den Fortbestand der Menschheit sichtbar mache, könnten die Teilnehmenden das Ende in ihre ganz eigenen Utopien oder Dystopien verwandeln.

Neben analogen Zeichnungen kann auch wieder digital gezeichnet werden. Hierzu bittet die Städtische Galerie die Teilnehmenden, ihr eigenes Smartphone oder Tablet mitzubringen. Die Künstlerin Anna-Maria Meyer stehe beim offenen Atelier wie gewohnt zur Seite.

Die Veranstaltung ist offen für alle ab sechs Jahren und kostenfrei, weil der Förderverein der Städtischen Galerie allen Besuchenden den Eintritt schenkt. Das offene Atelier findet von 14 bis 17 Uhr in der Bürgerwerkstatt statt. Für Fragen gibt das Team unter (05361) 281012 oder unter aufsicht-galerie@stadt.wolfsburg.de Auskunft.

red

