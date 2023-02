Zum Wohlfühlen: Wolfsburg hat ein neues Gourmetrestaurant

Wolfsburg. Mit dem „L’Unique“ in Wolfsburg-Sandkamp erfüllt sich für Chefkoch Patrick Nickel und seinen Vater Siegmund in Sandkamp ein Traum.

„Ich bringe ganz viel Leidenschaft fürs Kochen mit“, sagt Patrick Nickel über sich selbst. Diese Leidenschaft wird den 41-Jährigen nun ausfüllen, denn ab dem 28. Februar betreibt der Chefkoch zwischen Dienstag und Samstag das neue Gourmetrestaurant „L’Unique“ in Sandkamp.

Auf den frisch gestalteten 150 Quadratmetern im Hotel Jott in der Stellfelder Straße 42 präsentiert Nickel von 15 bis 21 Uhr die Gaumenfreuden der französischen Küche. „Ein Gericht ist für mich nie fertig. Auch, wenn es schon zwei Wochen auf der Karte steht, überlege ich noch, wie ich es verbessern kann, experimentiere mit Säure, wie beispielsweise Yuzu-Perlen“, erzählt Patrick Nickel, der im Restaurant „Le Fonti“ im Hotel Detmolder Hof seine Ausbildung zum Koch absolviert hat.

Patrick Nickel (links, hier mit Küchenchef Daniele Calabro) ist der Chefkoch in Wolfsburgs neuem Gourmetrestaurant L'Unique. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Patrick Nickel ist in einer Gastronomie-Familie in Kassel groß geworden. Schon als Vierjähriger fängt er sich in der Küche der Großmutter „die erste Watschen“ ein. In dem Familienbetrieb arbeitet auch Vater Siegmund Nickel mit, der heute der Geschäftsführer des Jott‘s ist.

L’Unique in Wolfsburg: Gourmetrestaurant mit Wohlfühl-Inseln

Beide leben Haus an Haus in Fallersleben, wo es dem dreifachen Vater Patrick Nickel ausnehmend gut gefällt: „Ich habe den Kindergarten und die Schule um die Ecke, und ich liebe die kleine, schnuckelige Altstadt.“

Hotel-Jott-Inhaberin Annegret Schmidt und Geschäftsführer Siegmund Nickel in der stylishen Zigarren-Lounge des Restaurants "L'Unique". Foto: LARS LANDMANN / regios24

In Sandkamp erfüllt sich das Vater-Sohn-Gespann einen Lebenstraum. Inhaberin Annegret Schmidt erarbeitet mit Innenarchitekt Hagen Hoyer aus Edemissen ein Konzept, „um die Großzügigkeit, die Weitläufigkeit des Raumes zu erhalten und doch für 30 Gäste Wohlfühlinseln zu schaffen“. Der Holz-Parkettboden bleibt, die Farben Petrol, Grau, Beige und Taupe kommen ins Spiel – gepaart mit Gold- und Kupfertönen. „Auf den hohen Bänken sitzt man behütet und beschützt wie unter einem Baum“, findet die Hotel-Chefin.

Chefkoch Patrick Nickel feilt lange an den Gerichten

Annika Klapprott leitet das gemütlich gestaltete Restaurant im Hotel Jott in der Stellfelder Straße. Die Sommelière berät auch gerne zu den passenden Weinen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Künftig wird sich Restaurantleiterin Annika Klapprott um die Gäste kümmern und in ihrer Position als Sommelière zu passenden Weinen beraten. Wenn Patrick Nickel Zeit findet, wird er die Besucher persönlich begrüßen: „Ein Blick in mein Reich ist sogar erwünscht.“ Eigens deshalb hat er sich einen offenen Pass, das ist die Schnittstelle zwischen Küche und Service, mit Wärmelampen und weißen Damast-Tischdecken einbauen lassen: „Ich möchte, dass meine Kulinarik auch ein Gesicht hat.“

Denn, wenn die Gäste kommen, „müssen wir in der Küche keinen Ton mehr sagen, alles ist vorbereitet, es geht nur noch darum, perfekt anzurichten und abzuliefern“, sagt Patrick Nickel, der derzeit Perlhuhn Lars Odefey, Atlantik Rotbarbe mit Chorizo und Ratatouille, gebratene Gänseleber und Langoustines offeriert.

Zigarren-Lounge ist auch für den Junggesellenabschied buchbar

Am Eröffnungsabend des "L'Unique" informierte Brian Hunt in der Zigarren-Lounge über Whiskys. Er wird dort künftig Seminare geben. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Übrigens: Nach dem Essen, welches bis zu sieben Gänge beinhalten kann, darf die neue Zigarren-Lounge des Hotels aufgesucht werden. Hier warten gemütliche Ledersofas und -sessel sowie diverse Zigarren.

Am Eröffnungsabend am vergangenen Freitag stand Brian Hunt, der schottische Freund des Jott‘s und Connaisseur bereit, um die Gäste über die Whiskys dieser Welt zu beraten. Künftig wird es Whisky-Seminare geben, und der Raum ist für gediegene Herrenabende und Junggesellenabschiede buchbar.

