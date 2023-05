Lara Pasquali ist zum ersten Mal beim Schützenfest in Wolfsburg. An ihrem Stand verkauft sie Lebkuchenherzen; die verziert sie auf Wunsch selbst. Fotos können auf Zuckerpapier gedruckt werden.

Schützenfest in Wolfsburg

Schützenfest in Wolfsburg Mit der Familie auf dem Schützenfest in Wolfsburg: Was kostet’s?

Frühlingszeit, Sonne, Rummel: Das Schützenfest im Allerpark in Wolfsburg ist vor allem für Familien ein Magnet. Von Entenangeln bis Bogenschießen wird Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einiges geboten – zu einem bestimmten Preis. Doch wie gut gefüllt sollte das Familiensäckel sein beim Besuch des Schützenfestes?

Eins ist klar: Mit zwei Erwachsenen und zwei bis drei Kindern wird der Geldbeutel auf dem Rummel schnell leer. Essen zwei eine Bratwurst (4,50 Euro) und trinken eine Cola (3 Euro), schlecken zwei ein Eis (3 bis 5 Euro) und fahren drei auf dem Karussell (3 Euro), sind schnell mehr als 30 Euro ausgegeben. Beim Herzschießen werden 6 Euro für drei Schuss fällig, beim Dosenwerfen 4 Euro für drei Bälle. Die Fahrt auf dem Riesenrad kostet 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.

Kinderkarussell ist teurer geworden: 3 Euro statt 2,50 Euro

„Wir mussten die Preise anpassen“, sagt Redschiena Harder. Die 32-Jährige betreibt den Bogenschießstand, aber auch ein Kinderkarussell. Beim Bogenschießen sind Rummelfreunde immer noch mit 4 Euro für vier Pfeile dabei. Das Kinderkarussell kostet aber jetzt 3 statt 2,50 Euro. „Es ist einfach alles teurer geworden“, sagt Harder, „wir wollen die Preise nicht erhöhen – manchmal hat man aber keine Wahl. Das Material wird ja teurer, und der Strom kostet auch mehr Geld“.

Das kennen auch andere Schaustellerfamilien. Die meisten sind schon jahrelang dabei. Wie Redschiena Harder sind viele seit ihrer eigenen Kindheit auf dem Rummel und ziehen dort nun ihre Kinder groß. So auch Lara Pasquali. Die 30-Jährige ist in diesem Jahr zum ersten Mal in Wolfsburg; bei ihr gibt es Lebkuchenherzen zum selbst gestalten.

Lebkuchenherz zum selbst gestalten: Die Preise für Rohlinge und Rohstoffe steigen

„Das kennen die Wolfsburger noch nicht“, sagt Pasquali gut gelaunt. Die kleinste Herz-Größe zum selbst gestalten kostet bei ihr 15 Euro. Das allergrößte Herz – es wiegt mehr als zwei Kilo – kostet 70 Euro. Dafür wird davon sicher auch eine ganze Familie, oder zwei, satt. „Das wird vor allem für Hochzeiten oder Jubiläen gekauft“, sagt Pasquali.

Redschiena Harder lädt ihre Gäste zum Bogenschießen ein. Die Preise haben sich hier (noch) nicht verändert. Foto: regios24/Lars Landmann

Wer mag, kann sogar Fotos auf ein Lebkuchenherz drucken lassen. Dafür kann man einfach ein Foto an Pasquali schicken, das sie dann mit einem Spezialdrucker auf Zuckerpapier druckt. Das schmückt ein Lebkuchenherz in passender Größe; fertig ist das personalisierte Geschenk. Und lecker ist es auch. Die „normalen“ Lebkuchenherzen gibt es an dem Stand aber auch, sie kosten ab 4 Euro, und jedes ist handverziert.

Familie auf dem Rummel: Alle paar Monate eine neue Schule

Auch Pasquali hat ihre Preise nach oben anpassen müssen. „Es soll schon noch erschwinglich bleiben, das ist uns wichtig“, sagt sie, „aber die Rohstoffe sind viel teurer geworden“. Der Preis für pasteurisiertes Eiweiß für die Verzierung der Lebkuchenherzen sei von 3,50 auf 8 Euro geklettert. „Das ist schon heftig“, sagt die 30-Jährige.

Mit dabei auf dem Schützenfest hat Pasquali ihre drei Kinder. „Das ist nicht immer einfach“, sagt sie. Alle paar Monate wechseln die Kinder die Schule, müssen sich neu einfinden, neu orientieren. „Die ersten Tage sind immer schwierig“, sagt sie. Auch für die Eltern sei es eine Herausforderung – Vollzeitarbeit auf dem Rummel, und dann die Kinder. „Wir haben nicht wirklich Freizeit“, sagt die 30-Jährige.

Viele Schausteller sind schon seit Jahrzehnten dabei

Dafür erleben die Rummelkinder eine unvergleichliche Kindheit: „Sie sind immer zusammen, können die Fahrgeschäfte nutzen, haben viel Spaß“, sagt Pasquali. Und: „Wir Schausteller haben alle ein weiches Herz. Das ist eine andere Art von Arbeiten. Wir sind alle extreme Familienmenschen.“

Anita Brunke bietet Entenangeln an. Foto: regios24/Lars Landmann

Und die freuen sich über Familien als Gäste. Wie Anita Brunke. Die 50-Jährige betreibt einen der Entenangeln-Stände. Jahrzehntelang haben ihre Schwiegereltern hier gearbeitet, bis sie nach deren Tod vor einigen Jahren übernahm. „Ich werde immer noch nach ihnen gefragt, das zeigt, wie verwurzelt wir auf dem Schützenfest sind“, sagt Brunke. Die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger erlebt sie als ganz besonders humorvoll. „Die sind immer für einen Spaß zu haben“, freut sich Brunke.

Schausteller: Wolfsburger sind besonders enthusiastisch auf dem Rummel

Beim Entenangeln sind die Preise weitgehend gleich geblieben; sieben Mal angeln kostet 4 Euro, 15 Mal acht Euro. „Nur die freie Auswahl ist um einen Euro teurer geworden“, sagt Brunke. „Die Krise wirkt sich ja auch auf uns aus. Es ist schon schwieriger geworden, aber es läuft trotzdem super. Die Menschen

sind nicht zurückhaltender als vorher.“

Auch für Kevin Hohlbeck (34) und Michael Rott (21) hat das Schützenfest gut angefangen. Beim Dartwerfen leiten sie die Kinder an, die Dartpfeile auf aufgeblasene Luftballons werfen. Fünf Pfeile kosten 4 Euro, zehn Pfeile 7 Euro. „Wie einen Stift halten“, erklärt Hohlbeck einem kleinen Mädchen. Vierzig Jahre sei er schon dabei, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Die Leute erkennen einen schon wieder, und wir sie.“ Wolfsburg sei größer und irgendwie spannender als andere Städte, findet Michael Rott. „Die Leute sind enthusiastischer hier.“

