Wolfsburger Schützenfest: Das sind die Attraktionen und Termine

Noch 41 Tage – dann startet das 71. Schützen- und Volksfest in Wolfsburg. Vom 12. bis 21. Mai drehen sich auf dem Festplatz die Karussells, und im Festzelt Marris geben sich DJs, Bands und Künstler die Klinke in die Hand.

Himmelhoch-High-Tech-Fahrgeschäfte, nostalgische Karussells und gemütliche Biergärten kündigt die Schützengesellschaft Wolfsburg als Veranstalterin des Rummels an. Die Familienachterbahn „Heidi the Coaster“ ist eine der Neuheiten. Sie verspricht Fahrspaß in sich drehenden Gondeln mit bajuwarischer Aufmachung. Erstmals im Allerpark steht auch die Wildwasserbahn „Jim und Jasper“. Hier geht es in Baumstämmen durch Kanäle und über Berg und Tal..

Das Hochfahrgeschäft „XXL Racer“ katapultiert die Fahrgäste 55 Meter in die Höhe – Nervenkitzel pur. Ebenso hoch ist der Kettenflieger „Sky Dance“. Er bietet eine spektakuläre Aussicht auf den Festplatz und darüber hinaus.

XXL Racer und Mr. Gravity kommen zum Wolfsburger Schützenfest

Eher gemütlich geht es im „Riesenrad Wilhelm“ mit seinen 36 Gondeln zu. Mit einer Höhe von 48 Metern gehört es zu den größten transportablen Riesenrädern.

Neu in Wolfsburg ist „Mr. Gravity“. Die rasante Fahrt führt bis zu 20 Meter hoch und dabei mit teils hoher Geschwindigkeit immer im Kreis. Bis zu 100 Kilometer pro Stunde sind möglich. Durch die Beschleunigung und doppelte Drehbewegungen werden die Fahrgäste mit bis zu 5g in ihre Sitze gedrückt.

"Heidi The Coaster" hat schon die Besucher der Wiesn und der Cannstatter Wasen durchgeschüttelt. Im Mai 2023 steht die Achterbahn auf dem Wolfsburger Schützenfest. Foto: R. Schimanzik / Heidi The Coaster

„Das ist ein Action-Karussell“, sagt Thomas Bronswyk von der Agentur Events 38. Und eher etwas für Jugendliche als für Familien mit Kindern. Die Karussell-Neuheit „Escape – Flight of Fear“ verspricht ein Fahrvergnügen nach Art des ebenfalls angekündigten Break Dancers, aber im Dschungelstil und mit sich seitwärts überschlagenden Gondeln.

Neue Wildwasserbahn und Heidi-Achterbahn stehen im Allerpark

Mit einer Gesamthöhe von 55 Metern wird der Kettenflieger „Sky Dance“ den Schützenfest-Besuchern eine spektakuläre Aussicht über den Festplatz und darüber hinaus bieten. (Archivfoto) Foto: WALLHORN, Gerd / WAZ FotoPool

Darüber hinaus steht die größte transportable Geisterbahn Europas, das „Dämonium“, im Allerpark. Weniger Grusel, aber viele Möglichkeiten zum Mitmachen verspricht das Laufgeschäft „Happy Family“. Auf fünf Etagen locken Rutschen, rollende Tonnen und vieles mehr. Premiere auf dem größten Schützenfest zwischen Harz und Heide hat das „Snow Gate“, ein Action-Simulator mit mehr als 40 Filmen.

Weitere Fahrgeschäfte sind der „Jaguar Express“ und die „Petersburger Schlittenfahrt“ mit ihren nostalgischen Gondeln und mehr als 300.000 LED-Pixeln. Für die jüngeren Besucher holt die Schützengesellschaft die Kinderachterbahn „Tom der Tiger“, ein venezianisches Pferdekarussell und das Erlebnisfahrgeschäft „Dschungelreise“ nach Wolfsburg. Weitere Kinderkarussells: der „Crazy Clown“ (eine Art Mini-Halligalli), der fliegende Bus „The Flying Airdance“ und ein Barock-Kettenkarussell. Hohe Sprünge können die Kinder auf dem Bungee-Trampolin „Spider-Jump“ wagen.

Größte transportable Geisterbahn Europas verspricht Grusel

Los geht der Rummel am Freitag, 12. Mai, mit der Festplatz-Eröffnung um 15 Uhr. Ab 19 Uhr sorgen im Festzelt die DJs LSDJ für Partystimmung. Eine Stunde später startet das Gratis-Konzert der Kultband Karat, ab 21.45 Uhr steigt das Pyro-Spektakel „Aller in Flammen“.

Die Schützengesellschaft empfiehlt, sich auf keinen Fall den Familien-Nachmittag mit ermäßigten Preisen am Mittwoch, 17. Mai, entgehen zu lassen. Das beliebte Feuerwerk gehört wie in jedem Jahr zu den Höhepunkten des Schützen- und Volksfestes. Es findet am Samstag, 20. Mai, statt: Ab 22 Uhr können Besucher das Spektakel am Nachthimmel genießen. Am Sonntag, 21. Mai, besteht dann die letzte Gelegenheit zu einem Festbesuch.

Karat, Achim Petry und die Trenkwalder im Festzelt

Und das ist das Programm im Festzelt: Am Samstag, 13. Mai, sorgen abends „Maria Crohn und Friends“ mit ihrem kunterbunten „Festival der Travestie“ für Stimmung. Am Montag, 15. Mai, bietet der Seniorennachmittag ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen sowie ein abwechslungsreiches Programm mit der kleinen Siebenbürger Blaskapelle und zwei Wolfsburger Tanzgruppen.

Die „Original Trenkwalder“ kehren nach Wolfsburg zurück. Sie sorgen am Mittwoch, 17. Mai, ab 19.30 Uhr bei der „Nacht im Festzelt“ für Stimmung und sind auch mit von der Partie, wenn die Schützen am Donnerstag, 18. Mai, die Tradition pflegen: An Christi Himmelfahrt findet ab 11 Uhr das Schützenfestessen statt. Ab 17 Uhr wird bei der After Show Party mit DJ Scott Bells bei freiem Eintritt weitergefeiert.

Die Party geht am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr mit demselben DJ weiter. Er fungiert dann als Anheizer für den Sänger Achim Petry. Am zweiten und letzten Schützenfest-Samstag rockt schließlich die Wolfsburger Cover-Band Stürmer Deluxe nach dem Schützenaufmarsch und der Krönung des neuen Königspaares im Festzelt.

