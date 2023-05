Aufregung um Eddie: So süß ist Wolfsburgs Schützenfest-Baby

„Eddie“ – so heißt das Wolfsburger Schützenfest-Baby. Der kleine Wonneproppen von David und Valeska Bienert, die auf dem 71. Wolfsburger Schützen- und Volksfest den Stand „Pizza Passione“ betreiben, erblickte am 9. Mai das Licht der Welt. „Eigentlich war der 25. Mai der errechnete Geburtstermin, da wollten wir schon längst wieder zu Hause in Bielefeld sein“, erzählt David Bienert.

Doch es kam anders als geplant. Weil die Leberwerte der werdenden Mutter nicht stimmten, entwickelte die 31-Jährige eine Schwangerschafts-Cholestase, einen sogenannten Gallenstau. „Das kommt bis zu zwei Mal bei 1000 Schwangeren vor und ausgerechnet uns erwischt es“, sagt der 34-Jährige.

Wolfsburgs Schützenfest-Baby kam per Not-Kaiserschnitt

Schon am Montag war das Ehepaar deshalb im Klinikum Wolfsburg vorstellig geworden, doch als es am Dienstag so weit war, mussten die Schausteller für einen Not-Kaiserschnitt ins Braunschweiger Marienstift fahren. „Die Hebamme hat mir den Jungen sofort auf die nackte Brust gelegt, damit er meine Körperwärme spürt, ein einmalig tolles Gefühl“, schwärmt der frisch gebackene Papa von dem bei Geburt 59 Zentimeter großen und 4600 Gramm schweren Nachwuchs.

Während Mama Valeska Bienert sich noch in der evangelisch-lutherischen Diakonissenanstalt erholen musste, reiste Oma Angelika Bienert aus Nordrhein-Westfalen an. Im Kofferraum: Strampler, Windeln, Baby-Kleidung, eine Wippe, der Kinderwagen und Erstlingsausstattung. „Wir sind sehr abergläubisch. Es dürfen keine Sachen fürs Baby im Haus sein, bevor dieses nicht geboren ist, das bringt sonst Unglück“, verrät die 60-Jährige, die selbst „im Wohnwagen geboren wurde“ und einer Schausteller-Dynastie entstammt.

Den Pressetermin hat Schützenfest-Baby Eddie verschlafen. Foto: Lars Landmann / regios24

Verkaufsstand der Familie hat eine lange Tradition

Kein Wunder, dass in großen Lettern auf dem bienertschen Verkaufsstand „Tradition seit 1928“ steht: In dem Jahr startete Vorfahre Otto Duchert mit seiner ersten Reisekonditorei – verkaufte auf Kirmessen landauf landab Berliner und Schmalzkuchen. David Bienerts Großvater, Hans-Joachim Duchert, dann war gelernter Bäckerei- und Konditoreimeister. Er entwickelte das Rezept für den Pizzateig, welches heute noch Verwendung findet.

„Der Teig muss 24 Stunden gehen, dann kommt der saure Geschmack der Hefe gut zur Geltung“, weiß Angelika Bienert, die mit ihrem Mann Jörg seit 1983 im Pizza-Geschäft tätig ist. David Bienert ergänzt: „Teig machen ist eine Kunst für sich, das Salz darf man beispielsweise nie direkt auf die Hefe geben.“ In seinem selbstgebauten Verkaufsstand stehen zwei Schamottöfen mit je zwei Fächern, in welches je ein rundes Pizzablech mit einem Durchmesser von 52 Zentimetern passt. Nach dem Backen wird das Rund in acht Teile geschnitten, der Renner aber ist die gefüllte Calzone.

Schausteller ist im Wohnwagen aufgewachsen

David und sein Bruder Toni sind selbst im Wohnwagen aufgewachsen. „Ich war alle zwei Wochen in einer anderen Schule, das ist kein Zuckerschlecken“, erinnert der Familienvater sich. Auch in Wolfsburg hat er schon die Schulbank gedrückt. Heute lebt die Familie in einem Haus in Bielefeld und von Februar bis Ende Dezember auch in dem modernen Heim auf Rädern auf einer Fläche von zwölf mal fünf Metern.

Hier gibt’s ein Schlafzimmer, eine bequeme Couch und eine funktionale Küche mit einem Küchentresen, davor chillige Barhocker. Ob er dieses Vagabundenleben auch seinen Kindern zumuten möchte, weiß der Geschäftsmann noch nicht. Aber bis der 18 Monate alte Charles und Klein-Eddie in die Schule kommen, ist es ja auch noch ein bisschen Zeit.

Wenn das Schützenfest am 21. Mai endet, haben die Bienerts erst einmal fünf Wochen lang Urlaub. „Wir müssen uns ja an ein Leben zu viert gewöhnen“, meint Valeska, die am Samstag wieder in Wolfsburg war und lächelt: „Mein Zweiter sieht mit seinen Pausbäckchen und den vielen dunklen Haaren aus wie ein Monchhichi.“

Eddie selbst verschläft den Pressetermin, zuckt bei dem Stimmengewirr nicht mal mit der Wimper. Weiter geht’s für die Bielefelder dann am 30. Juni beim Goslarer Schützen- und Volksfest. Und im Winter dann stehen die Bienerts mit drei Ständen, darunter ein Kinderkarussell und ein Crêpes-Stand, auf dem Buxtehuder Weihnachtsmarkt sowie mit einem Stand in Hamburg.

