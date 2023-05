Täter zerstören Vitrine in Fallersleber Schlosspark

Fallersleben. Vermutlich am Wochenende haben Unbekannte im Fallersleber Schlosspark eine Vitrine zerstört und antike Töpfe sowie eine Ofenfliese gestohlen.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen die Scheibe einer Ausstellungsvitrine im Schlosspark in Fallersleben zerstört und antike Fundstücke gestohlen. Eine Passantin sprach eine Mitarbeiterin des nahegelegenen Museums am Dienstagmorgen auf die beschädigte Vitrine im Schlosspark an. Als die Mitarbeiterin sowohl den Schaden als auch den Diebstahl der dort ausgestellten archäologischen Fundstücke bemerkte, verständigten sie umgehend die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter eine Ofenfliese sowie zwei kleinere antike Töpfe. Zusätzlich verunstalteten die Unbekannten die Ausstellungsvitrine durch Graffiti. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den entwendeten Gegenständen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu wenden.

