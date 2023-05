„Wolfsburg ist auf dem Mehrweg – Geh mit!“ Unter diesem Motto sensibilisiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) aktuell für die Nutzung von Mehrwegangeboten in Wolfsburg, wie sie mitteilt. Ziel sei es, die Wolfsburger Mehrwegstrategie mit gezielten Maßnahmen weiterzuentwickeln und zu verstetigen. Konkret sollen die Verbraucher bei der Nutzung von Einweg-Getränkebechern über eine Griffbanderole auf das Thema Mehrweg hingewiesen und zum Umstieg auf Mehrwegangebote animiert werden. Fördermittel aus dem niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren der WMG zufolge die Aktion. „Als nachhaltigste und kunststoffbewusste Kommune sind uns die stetige Weiterentwicklung der Mehrwegstrategie und die Stärkung des Mehrweggedankens ein wichtiges Anliegen. Mit dieser Maßnahme und begleitenden Werbemaßnahmen erhöhen wir das Bewusstsein für die Nutzung von Mehrwegangeboten und lenken die Aufmerksamkeit gezielt auf dieses Thema“, erläutert WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Diese Unternehmen sind dabei

Zahlreiche Partner beteiligen sich demnach an der Aktion und geben die Griffbanderolen an ihre Kundschaft aus. Gleichzeitig soll mit der Aktion die Sichtbarkeit für Mehrwegangebote in den Betrieben erhöht werden. Dabei sind: Cadera, Café und Bar Celona, beide Filialen von Nordsee Wolfsburg, Back-Werk, Backfactory, Superleggera Bar und Café Wolfsburg, das Restaurant und Café Cliverde im Klinikum Wolfsburg sowie das Studierendenwerk Ostniedersachsen an der Ostfalia-Hochschule am Campus Wolfsburg. Als erster Anbieter von Mehrwegangeboten in Wolfsburg animiere auch der Biomarkt Sonnenschein seine Kundschaft aktiv zum Umstieg auf Mehrweg.

