Wolfsburg. Nach Angaben der Polizei ist es in der Stadt zwischen etwa 100 Personen zu Auseinandersetzungen gekommen. Auch die Beamten wurden angegriffen.

In Wolfsburg ist es am Sonntagnachmittag zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen gekommen.

VfL Wolfsburg Heftige Krawalle in Wolfsburg vor VfL-Spiel gegen Mainz

Etwa drei Stunden vor der Bundesliga-Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 ist es in der Saarstraße offenbar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen etwa 100 Personen rivalisierender Gruppierungen gekommen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flohen die Beteiligten. Einige Sympathisanten des Mainzer Clubs versteckten sich in einer nahegelegenen Gaststätte, schreibt die Polizei am Sonntagabend.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Als Polizeibeamte die Lokalität betraten, wurde ein Polizeibeamter mit einem Barhocker tätlich angegriffen und verletzt. Der Beamte musste im Klinikum behandelt werden. Im weiteren Verlauf konnte ein Großteil der Täter sowohl aus der Wolfsburger, als auch Mainzer Szene ermittelt und die Personalien festgestellt werden. Die Polizei leitete Verfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ein.

Gab es Verletzte? Polizei bittet um Zeugenhinweise

Inwieweit Beteiligte verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt, da keine der angetroffenen Personen sich dazu vor der Polizei äußern wollte. 35 Personen aus dem Mainzer Umfeld, die an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt waren, verwehrte die Polizei den Zutritt zur VW-Arena. Zeugen, die Videoaufnahmen oder Fotos von der Auseinandersetzung gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Wolfsburg unter pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung zu stellen. Für sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um eine telefonische Mitteilung unter (05361) 46460.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de