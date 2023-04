Festnahme nach Einbrüchen im Kleingartenverein Sandkamp

Wolfsburg. Nach einem Zeugenhinweis stellte die Wolfsburger Polizei am Samstag einen 25-Jährigen in einer Gartenlaube. Gesucht wird noch ein E-Bike-Besitzer.

Die Wolfsburger Polizei hat am Samstag einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Die Wolfsburger Polizei hat am Samstag einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Die Beamten trafen ihn nach einem Zeugenhinweis in einer Gartenlaube im Kleingartenverein Sandkamp an, nachdem sie zuvor zu einem Einbruch gerufen worden waren.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in weitere Gartenlauben eingebrochen wurde. Der 25-Jährige muss sich demnach für mehrere Taten verantworten, berichtet die Wolfsburger Polizei.

Die Polizei Wolfsburg sucht den Besitzer dieses E-Bikes. Foto: Polizei Wolfsburg

„In diesem Zusammenhang wurde auch ein E-Bike sichergestellt, welches vermutlich zuvor von dem Beschuldigten entwendet wurde“, heißt es weiter. Zu dem E-Bike konnte die Polizei noch keinen Besitzer ausfindig machen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg telefonisch unter (05361) 46460 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de