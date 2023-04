Brackstedt. Bummeln, stöbern, plaudern, genießen – der Brackstedter Mühlenmarkt kam bestens an. Es war die 16. Auflage.

In Scharen strömten die Menschen am Samstag zum Brackstedter Mühlenmarktund genossen die Neuauflage nach der Corona-Pause.

Der 16. Mühlenmarkt zog die Menschen in Scharen an. 70 Aussteller, Musik und Kulinarisches lockten – zumal nach dreijähriger Corona-Pause.

Eines speziellen Standes wegen sind Ute und Dieter S. aus Tülau gekommen: eine Schmuckherstellerin aus Wittingen. Sie sei sehr talentiert und kreativ, stamme aus Luxemburg. Und hat viel Konkurrenz. Schmuck, anlässlich des bevorstehenden Muttertages ist sehr gefragt, aber auch in vielen Varianten und Materialien zu haben. Da bietet Chris glitzernde Perlenketten an, die er teilweise auf Holzmännchen dekoriert hat: Arme, Hände, Hals, Bauch. Ein anderer Kunsthandwerker macht Schmuck aus verschiedenen Hölzern. Das gesamte Angebot ist vielfältig, dem Zeitgeschmack angepasst. Teils auch aus Wolfsburg. Da bietet eine hiesige Buchhandlung Lektüre über Wald, Natur und Wildtiere an.

Wild in verschiedenen Variationen

Schickes für Kopf und Hals gab es an diesem Stand. Foto: regios24/Lars Landmann

Wild ist auch als Nahrung gefragt. Ein Händler ist zugleich Jäger. Er offeriert es, von einem Wittinger Schlachter aufbereitet, „aus dem Brackstedter Wald“. An Würstchenständen gibt es Wild alternativ zur üblichen Bratwurst aus Schweinefleisch. Kaffee, alternativ Tee, und Kuchen serviert die Brackstedter Mühle aus eigener Herstellung. Überhaupt ist der Mühlenmarkt sehr gut organisiert, es führen Schildchen zu den einzelnen Standflächen. Tische laden drinnen und draußen zum Ausruhen ein.

Es gab vieles zu entdecken und erwerben

Schlüsselanhänger werden feil geboten, Täschchen und Taschen auf Wunsch teils mit individuellem Aufdruck. Kopftücher die als Mütze, Stirnband oder Loch für den Pferdeschwanz genutzt werden können. Diese Frisur der 1950er-Jahre ist wieder en vogue. So wie asiatische Heilmethoden. Entspannend massiert eine Shiatsu-Expertin ihren Gästen den Nacken. Ungebrochen gefragt sind Holzbrettchen mit Sprüchen: Zuhaus ist, wo mein Schlüssel passt oder Zuhaus ist, wo das Herz sich wohlfühlt.

Tiere zieren Briefumschläge, Karten, Stahlstäbe für den Garten, aber auch Bilder. Ach‘ wie niedlich guckt das Lämmchen, wie friedlich das Kätzchen, wie treu der Hund. Dazu erklingt Boogie Woogie, gespielt von der BigBand Tappenbeck. Immer wieder kommen neue Besucher. Hunderte. Die Parkplätze auf der großen Wiese sind ausreichend, aber gut gefüllt.

