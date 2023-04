Volkswagen/Wolfsburg VW-Käfer und mehr: Oldtimertreffen am 1. Mai in der Region

Der Wonnemonat steht vor der Tür, Coronabeschränkungen sind kein Thema mehr und die Cabrio-Saison beginnt – das sind allerbeste Voraussetzungen auch für die Oldtimertreffen in der Region. Gleich zwei davon gibt es am 1. Mai – in Braunschweig und Hannover. Das „40. Maikäfer-Treffen“ auf dem Messeparkplatz West der Landeshauptstadt ist dem VW-Klassiker gewidmet. Ebenfalls zum 40. Mal richtet der Braunschweiger Auto Touren-Club im ADAC (BATC) am 1. Mai sein Oldtimertreffen auf dem Messegelände der Stadt Braunschweig (Harz & Heide) aus – und das im aktuell 75. Jahr des Vereins. Hier stehen Oldtimer aller Art im Mittelpunkt.

Tausende Fans schauen sich die automobilen Raritäten an

Das Braunschweiger Oldtimertreffen hat sich mit jährlich über Tausend angemeldeten Fahrzeugen und rund 10.000 Besuchern zu einem der größten und bedeutendsten Treffen nördlich der Mittelgebirge entwickelt. Nur ein wenig größer ist das gleichfalls fest etablierte Maikäfer-Treffen in Hannover, wo das diesjährige Limit mit 1250 angemeldeten VW-Klassikern nach Angaben der Veranstalter bereits lange erreicht wurde.

Am Automuseum in Wolfsburg gibt es eine „Rheumaklappe“

Die stetig wachsende Schar der Oldtimer-Fans braucht natürlich auch Ersatzteile für die Basteleien an ihren automobilen Raritäten. Entsprechende Teile- und Tauschmärkte gehören deshalb zum Angebot der Treffen. Wer in etwas ruhigerer Atmosphäre tauschen oder kaufen möchte, hat dazu schon an diesem Samstag auf dem Gelände des Wolfsburger Automuseums der Volkswagen-Stiftung Gelegenheit. Die Teile- und Tauschbörsen für den Käfer heißen sinnigerweise „Rheumaklappe“. So bezeichnete man die seitlichen Belüftungsklappen beim bis 1953 gebauten Brezelkäfer. Denn die einströmende Zugluft war nicht unbedingt gesundheitsförderlich für die Insassen. Veranstalter ist der 1. Käferclub Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Stiftung. Für Besucher ist das Gelände an der Dieselstraße ab 10 Uhr geöffnet. Teilehändler können bereits ab 8 Uhr ihre Stände aufbauen.

