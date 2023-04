VW’s China-Riese wird Wolfsburgs Größter

Wolfsburg. In der Golf-Hochburg am Mittellandkanal werden in den nächsten Jahren immer mehr SUV gebaut – und immer größere.

Das SUV Tayron wird derzeit nur in China produziert. Der Siebensitzer soll die Lücke zwischen Tiguan und Touareg füllen und ab 2024 auch in Wolfsburg gebaut werden.

Groß denken kann man in Wolfsburg: Die Jahresproduktion, die Zahl der Mitarbeiter, die Fertigungsrekorde – all das war bislang immer beeindruckend. Künftig dürften es wohl eher die Autos aus Wolfsburg sein, die immer größer werden. Nach dem neuen Tiguan im zweiten Halbjahr folgt nächstes Jahr der Tayron, der noch etwas größer ist als das SUV-Erfolgsmodell. Und dann soll 2026 noch ein volumenstarkes Elektro-SUV folgen. Auch das dürfte mit Länge und Breite protzen.

Was wird aus dem Seat Tarraco?

VW bestätigte auf Nachfrage diesen Planungsstand, der bereits Ende 2021 bekanntgegeben worden war und dann auf der Betriebsversammlung im März diesen Jahres nochmals untermauert wurde. Nichtsdestotrotz wurde jetzt in einigen Medien darüber spekuliert, wo in Deutschland denn der Tayron gebaut werden solle. Es ist Wolfsburg. Stand derzeit würden dann ab 2026 vier SUV’s am Mittellandkanal produziert: der Tiguan, der Tayron, der Seat Tarraco und das neue E-SUV. Golf und Touran komplettierten die Produktionspalette. Allerdings ist nicht ausgemacht, dass Touran und Seat Tarraco dann tatsächlich noch weiter von den Bändern laufen. Das SUV der spanischen VW-Tochter verkauft sich eher mittelprächtig. Und der Familien-Van Touran hat bislang eine Lebensversicherung bis 2026 und bekommt wahrscheinlich keinen elektrischen Nachfolger. Mit dem Tayron wird ab nächstem Jahr der bislang größte Pkw in Wolfsburg gebaut. Das Modell, das bislang im chinesischen Werk in Tinjiian produziert wird, soll den Tiguan Allspace ablösen, der wiederum als großer Bruder des Tiguan vertrieben wird. Ob er gleich als E-Modell auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.

Lesen Sie auch:

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de