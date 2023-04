Wolfsburg. Die Wolfsburger Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. In beiden Fällen gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor.

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Einbrüche in Zahnarztpraxis und Pflegeschule

Die Wolfsburger Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen: Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Zahnarztpraxis in der Porschestraße und eine Pflegeschule im Antonius-Holling-Weg eingebrochen. „Die Täter haben durch ihre brachiale Vorgehensweise einen hohen materiellen Schaden angerichtet“, teilt die Polizei mit.

Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, gelangten die Unbekannten demnach in den Gebäudekomplex zwischen Pestalozziallee und Schillerpassage. Sie öffneten mit zerstörerischer Kraft die Eingangstür der Praxis, heißt es von den Beamten, um anschließend die Praxisräume nach lohnender Beute zu durchsuchen. Dann flüchteten sie unerkannt.

Unbekannte brechen in Wolfsburger Pflegeschule am Antonius-Holling-Weg ein

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 9.17 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher durch brachiales Öffnen der Eingangstür dann in die Büroräume der Pflegeschule im Antonius-Holling-Weg. „Nachdem sie sich hier ausgiebig nach wertvoller Beute umgesehen hatten, verließen sie auch hier unerkannt den Ort des Geschehens“, schildert die Polizei. Ob und was sie erbeutet haben, sei Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Die Ermittler hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de