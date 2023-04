Wolfsburg: Massenschlägerei im Kaufhof – Polizisten bedrängt

Wolfsburg. Zwischen 20 und 30 Personen sollen laut Polizei Wolfsburg am frühen Sonntagmorgen an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Am frühen Ostersonntag gegen 3.15 Uhr ist es laut Polizei im Kaufhof zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Laut Mitteilung sollen zwischen 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein. Ein 27-jähriger Wolfsburger sei leicht verletzt worden.

Nach einer Alarmierung über den Notruf sei die Polizei mit mehreren Streifenwagen ausgerückt. Gegenüber Polizisten soll es laut Mitteilung zu aggressivem Verhalten gekommen sein. Ein 19-Jähriger habe die Polizei beleidigt. „Erst nachdem die Einsatzkräfte den Einsatz von Pfefferspray angedroht hatten, distanzierten sich die Störer“, schreibt die Polizei.

Polizei droht in Wolfsburg mit Pfefferspray

Polizeiangaben zufolge nahmen Polizisten einen 19-Jähriger und einen 24-Jährigen in Polizeigewahrsam. Gegen die beiden Männer laufe ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Die Polizei kündigt an, den Kaufhof weiterhin zu kontrollieren. Sie will das Waffenverbot im Wolfsburger Kaufhof und aggressives Verhalten unterbinden.

red

