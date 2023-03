79-jähriger Autofahrer verletzt Frau in Wolfsburg schwer

Wolfsburg. Ein 79-jähriger Autofahrer hat in Wolfsburg eine 73-jährige Radfahrerin erfasst. Wegen der Ladung seines Autos habe er sie wohl übersehen.

In Wolfsburg war eine Frau auf einem Therapie-Dreirad unterwegs gewesen, als ein Autofahrer sie übersah.

Vermutlich übersehen hat am Mittwochabend ein Autofahrer eine Radfahrerin auf der Schulenburgallee. Laut Polizei war der 79-Jährige in Richtung Badelandkreuzung unterwegs und wollte stadteinwärts in die Oebisfelder Straße einbiegen, als er die 73-Jährige auf ihrem Therapie-Dreirad übersah.

Wie die Polizei schreibt, war seine Sicht wegen Ladung im Auto eingeschränkt. Das Auto kollidierte ungebremste mit dem Fahrrad. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

„Dem 79-Jährigen wurde aufgrund der unzureichenden Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt“, schreibt die Polizei.

