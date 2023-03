Wolfsburg: 9 von 11 Fahrzeugen verstoßen gegen Regeln

Wolfsburg. An der Oebisfelder Straße hat die Polizei Wolfsburg am Dienstag Güterverkehr kontrolliert. Dabei entdeckten sie einige Verstöße.

Hauptzollamt und Polizei haben in Wolfsburg den Güterverkehr an der Oebisfelder Straße kontrolliert.

Am Dienstag haben Polizei und Hauptzollamt in Wolfsburg gemeinsam den Güterverkehr kontrolliert. Laut Polizeimitteilung waren die Behörden zwischen 8 und 15 Uhr an der Oebisfelder Straße stationiert, um Verkehrskontrollen zu machen.

Der Fokus lag laut Mitteilung bei der Kontrolle des Fahrpersonals und ob es alle notwendigen Dokumente und Genehmigungen mitführt. Zudem kontrollierten die Beamten die Fahrzeugtechnik und die Sicherung der Ladung.

Neun von elf Kontrollen in Wolfsburg bringen Verstöße zum Vorschein

Elf Fahrzeuge kontrollierten Polizei und Hauptzollamt. „Dabei wurden neun Verstöße in Bezug auf eine unzureichende oder falsche Ladungssicherung, eine nicht intakte Fahrzeugtechnik, das nicht Vorliegen erforderlicher Genehmigungen sowie Verstöße gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen oder Sozialvorschriften festgestellt“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de