Wolfsburg. In Nordsteimke haben Unbekannte mit Feuerwerkskörpern und Böllern im Eingangsbereich eines Discounters randaliert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Wolfsburg Randale mit Feuerwerkskörpern an Wolfsburger Discounter

Am Samstagabend haben Unbekannte an dem Eingangsbereich eines Discounters in Nordsteimke Feuerwerk und Böller gezündet. Die Außenfassade des Discounters wurde dabei erheblich beschädigt.

Laut der Polizei Wolfsburg beobachteten am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, zwei aufmerksame Zeugen zwei Personen, die im Eingangsbereich eines Discounters in der Hehlinger Straße Feuerwerk und Böller zündeten. Auch an Kindereinkaufswagen randalierten die Täter.

Durch das Abbrennen einer Silvesterfeuerwerksbatterie wurden das Mauerwerk und die Schaufensterscheibe des Gebäudes beschädigt. Die beiden Zeugen konnten noch erkennen, wie die zwei Personen über die Straße Rodelandring in Richtung des dortigen Sportzentrums davongingen.

Die Polizeistation Vorsfelde hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten, sowie Autofahrern am späten Samstagabend verdächtige Personen aufgefallen sind, oder Zeugen Hinweise zu den Vorfällen am Discounter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in der Petristraße, Rufnummer (05363) 80970-0.

