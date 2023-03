Kleingärtner sehen Anlage in Sandkamp bedroht

Die Laubenpieper im Kleingärtnerverein in Sandkamp fürchten um ihre grüne Lunge – und um deren Erholungswert. Seit bekannt wurde, dass zwischen der Autobahn und der Gartenanlage ganz im Westen des Orts ein Großparkplatz für das ortsansässige Unternehmen Schnellecke Logistics geplant werden soll, sind die Kleingärtner alarmiert. Sie wandten sich an den Ortsrat.

Irritiert meldete sich der Vorsitzende des Kleingärtner-Bezirksverbands Wolfsburg, Detlef Steiniker, vorige Woche im Ortsrat Kästorf/Sandkamp zu Wort. Man sei zuvor nicht über die Pläne informiert worden, sondern habe aus der Zeitung davon erfahren. „Das ist für uns schon sehr eigenartig gelaufen.“

Planungsvorlage war wegen Panne der Stadt kurz einsehbar

Die Planungsvorlage war, wie exklusiv berichtet, seitens der Stadtverwaltung aufgrund einer internen Panne für einige Tage bereits im öffentlichen Rats­informationssystem zu finden gewesen, wurde dann aber entfernt.

Die Bauleitplanung sieht unter anderem vor, dass auf dem Schnellecke-Parkplatz auf der Nordseite der Stellfelder Straße – vis-à-vis dem Unternehmen – künftig Gewerbe- und Bürobauten ermöglicht werden sollen. Als Ersatz für die wegfallenden Stellplätze sollen südlich der Stellfelder Straße östlich des KGV Sandkamp die planerischen Voraussetzungen für einen Großparkplatz für PKW und LKW inklusive Parkhaus geschaffen werden.

Viel Verkehr wälzt sich regelmäßig durch Sandkamp, wo Schnellecke Logistics an seinem Wolfsburger Stammsitz erweitern möchte. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Kleingärtner-Bezirkschef pocht auf Erholungswert der Anlage

Jedenfalls berichtete der Kleingärtner-Bezirkschef, dass man aufgrund des WN-Artikels Kontakt zur Firma Schnellecke aufgenommen habe, um Näheres zu erfahren.

Der Kleingarten-Standort nahe der Autobahn, in dem von Gewerbebetrieben dominierten kleinen Ortsteil am Rande des VW-Werks, sei schon sehr belastet durch Lärm und „Diesel-Smog“ von LKW, sagte Steiniker. Ohne aufwändige Lärmschutzmaßnahmen sei der Bau eines Großparkplatzes dort kaum machbar, stellte er klar. „Denn alles, was dann zum neuen Parkplatz fährt, kommt on top zum vorhandenen Verkehr.“ Er schimpfte: „Die Kleingarten-Anlage ist ein Erholungsort und kein Industriebetrieb.“

Auf dem derzeitigen Schnellecke-Parkplatz sollen Gewerbe- und Bürobauten ermöglicht werden, auf der Grünland-Fläche zwischen dem KGV Sandkamp und der A 39 soll ein neuer Großparkplatz entstehen. Foto: Jürgen Runo / Grafik

Viel Flächenversiegelung und Probleme mit Entwässerung

Es gab weitere Punkte, die der Bezirksvorsitzende der Kleingärtner bemängelte: „Die neue Zufahrtsstraße ist sehr kess eingezeichnet worden“, sie solle zirka 20 Meter breit werden. „Man würde die Kleingärten im Nordbereich teils überbauen, die Kleingärten würden beschnitten. Das ist nicht tragbar“, betonte er. Man habe eh schon weniger Kleingärten. Und: „Da wird viel Fläche versiegelt. Aber die ganze Entwässerung hat dort noch nie funktioniert.“

Orsrat Kästorf/Sandkamp weiß offiziell noch von nichts

Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo berichtete, dass das gesamte Thema auf die nächste Ortsratssitzung verschoben worden sei, die nach derzeitigem Sitzungskalender erst am 14. Juni stattfinden würde.

Der Ortsrat weiß offiziell nämlich noch von nichts. Allerdings wurde anhand der Äußerungen von Ortsratsmitgliedern in der Sitzung deutlich, dass sie von der Bauleitplanung nicht total überrascht wurden.

„Das ist eine gewaltige Veränderung“, sagte der Ortsbürgermeister zu dem Planungsvorhaben und versprach: „Wir werden ganz genau hingucken. Die Veränderungen in Sandkamp können wir nur in einem Gesamtkonzept sehen. Alles andere lehnt der Ortsrat ab.“ Zunächst brauche man aber nähere Informationen.

