Alle 18 Ortsteile Wolfsburgs können an dem Wettbewerb teilnehmen - im Bild ist die Heiligendorfer St.-Adrian-Kirche zu sehen.

Gutes Klima im Ort So läuft der neue Ortsteilwettbewerb der Stadt Wolfsburg

Unter dem Motto „Gutes Klima im Ort“ werden Projektteams mit mindestens fünf Personen gesucht, die gemeinsam etwas für ihren Ortsteil tun wollen und dazu kreative Ideen haben: Die Stadt Wolfsburg hat einen neuen Ortsteilwettbewerb ausgelobt (wir berichteten). Nun gibt sie mehr Details preis und lädt am Donnerstag, 16. März, von 17 bis 20 Uhr zu ersten Infoveranstaltung samt Workshop ins Rathaus, Sitzungszimmer 5, ein.

„Unser Ziel ist es, bei allen Bemühungen um die Innenstadt auch die ehemaligen Dörfer mit ihren Qualitäten und ihrer unterschiedlichen Geschichte nicht aus dem Blick zu verlieren“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Vorstellbar seien bauliche Projekte zur Förderung der Dorfgemeinschaft und des Dialogs der Generationen ebenso wie Maßnahmen, die ein Zeichen setzen würden für Nachhaltigkeit und eine bessere Klimabilanz. Die Projekte müssten allerdings öffentlich wirksam sein und der Ortsgemeinschaft dienen.

Der Wettbewerb richtet sich an Vereine, Initiativen oder andere in den Ortsteilen ansässige Gruppen. Teilnehmen können alle 18 Ortsteile, eine Ausnahme bilden Vorsfelde und Fallersleben, die zunächst ausgeklammert werden, „weil hier die großen Förderprojekte angesiedelt sind“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die Teilnahme sei auf ein Projekt pro Ortsteil beschränkt. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Juni möglich, Abgabeschluss soll dann der 18. August sein.

Gewinner erhält 6000 Euro von der Stadt Wolfsburg

Das Gewinnerprojekt soll 2024 mit Hilfe der Preissumme von 6000 Euro realisiert werden. Nachzuweisen sei dafür ein Eigenanteil der Gruppe, der zum Beispiel in Form von eingeworbenen Sponsoring, Geld- oder Sachleistungen oder durch ehrenamtliche Tätigkeit als Arbeitsstunden bei der Realisierung aufgebracht werden kann.

Das Preisgericht des Wettbewerbs tagt am 7. September, dann sollen die Teilnehmenden ihre Projekte präsentieren. Das Gericht setzt sich zusammen aus Vertretern der Verwaltung, der beiden großen Landeskirchen und der Braunschweigischen Landschaft. Auch der Jugendbeirat der Stadt wird zwei Positionen im Preisgericht besetzen. Den Vorsitz übernimmt der Gestaltungsbeirat.

Fragen beantwortet die Denkmal- und Stadtbildpflege per Mail an denkmalschutz@stadt.wolfsburg.de oder per Telefon unter der Nummer (05361) 282720. Die ausführlichen Wettbewerbsregeln und das Anmeldeformular sollen ab sofort verfügbar sein unter www.wolfsburg.de/denkmalschutz.

red

