Kleingarten für Wolfsburger Kita – in der Parzelle wird gewerkelt

Wolfsburg. In der Parzelle im Kleingärtnerverein Wellekamp hat das Kinder- und Familienzentrum Martin-Luther schon gewirbelt. Im Sommer startet das Kita-Projekt.

Es hat sich viel getan auf der Parzelle Nummer 39 im Kleingärtnerverein Wellekamp, die das evangelische Kinder- und Familienzentrum Martin-Luther Anfang 2022 übernommen hat (wir berichteten): Der Garten wurde grundsaniert, sämtlicher Schrott, Glasscherben und Unrat entfernt, die Erdbeerschlingen und die kniehohen Brennnesseln wurden herausgerissen und Kubikmeter an Erdreich und Stein-Schutt abgefahren.

„Ich bin stark beeindruckt. Der Garten macht insgesamt einen sehr gepflegten Eindruck und gleicht nicht mehr der Müllhalde, der Wüstenei, der er vor einem Jahr noch war“, sagt Frank Poerschke. Der Koordinator der Initiative Starthilfe im Wolfsburger Verein „Tabula“ hat zusammen mit seinen beiden Mitstreitern, Dr. Wilfried Krüger und Dr. Christof Spathelf, dafür gesorgt, dass Kita-Leiterin Susanne Bertram-Adler 10.000 Euro erhält.

Poerschke: „Das war für unsere Initiative schon ein ungewöhnliches Projekt. Aber wir arbeiten mit dem Familienzentrum schon jahrelang zusammen und hatten großes Vertrauen, dass das Projekt bei Susanne Bertram-Adler in guten Händen ist, zumal sie tatkräftig vom Vorsitzenden des Kleingärtnervereins, Thomas Becker, unterstützt wird.“

Carport bietet Regenschutz im Wellekamp

Verwendet wurde das Geld für ein Gartentor zwischen dem Kita-Gelände am Schachtweg 44 und den Außengrenzen der Gartenanlage an der Goethestraße 9a. Und für die Errichtung eines Carports. Dafür mussten zunächst auf einer Fläche von sieben mal vier Metern Steinplatten verlegt, die Stützpfeiler aus Kiefern- und Fichtenholz errichtet und danach das 18 Quadratmeter große Dach aus Well-Blech montiert werden. „Jetzt können wir uns in unserem Schrebergarten auch mal bei Regen aufhalten, Bänke und Tische drunter stellen und auch im Sommer den Schatten, den das Carport spendet, genießen“, ist sich Susanne Bertram-Adler sicher.

Insgesamt hat die Kita-Leiterin schon 25.000 Euro verbuddeln lassen, es wurden zerbrochene Steine, die als Beet-Einfassungen dienten, hochgenommen, die Bäume beschnitten und Rodungen von einer Spezialfirma durchgeführt. Schon zwei Mal haben sich Väter Zeit genommen, um auf der 400 Quadratmeter großen Fläche zu arbeiten. Susanne Bertram-Adler: „Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir es noch vor dem Winter schaffen, den Gartenschuppen abzuschleifen und neu zu streichen. Aber daraus ist nichts geworden, das steht jetzt als erstes an, wenn wieder Plusgrade herrschen und es trocken ist.“ Als nächstes muss dann der Gartenboden einmal durchgefräst, die Wege gebaut und die neuen Beet-Einfassungen aus Holz erstellt werden. Dafür benötigt das Zentrum weitere 10.000 Euro.

Kleingarten soll Naturwissen vermitteln

Der offizielle Startschuss wird deshalb wohl erst im Sommer fallen. „Die Beete sollen nach Jahreszeiten bepflanzt werden, damit unsere Kinder ganz direkt, ganz zeitnah erleben, was wann wo und wie wächst, dass Himbeeren an Büschen reifen, Kartoffeln aus dem Boden kommen“, sagt die Kita-Leiterin.

Hintergrund: 80 Prozent der Familien wohnen in 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen ohne Gartenanteil in der Innenstadt. Mit dem Projekt soll nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch der Grundstein für den wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln und der Umwelt gelegt und ein Lernort geboten werden, an dem Kinder und Eltern selbst ihre Erfahrungen, sich quasi selbst die Finger schmutzig machen können.

