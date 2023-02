Wolfsburger Neuland: Studentenwohnungen stark nachgefragt

Nachdem während der Pandemie viele Studierende nur Online-Vorlesungen besuchen konnten, kehrt nun wieder Normalität im Studienalltag ein, und die Studenten und Schüler kehren zurück in den Präsenzunterricht. Damit werden auch die WG-Zimmer bei der Neuland Wohnungsgesellschaft wieder stärker nachgefragt und die Auslastung steigt, wie die Neuland mitteilt. Doch es gebe noch freie Zimmer, die angemietet werden könnten.

Yvonne Zöfel ist bei der Neuland zuständig für die Kooperation und Wohnungsvermittlung mit der Ostfalia und der „42 Wolfsburg“: „Aktuell sind noch sieben Zimmer verfügbar, aber da wir wissen, dass noch mehr Schüler*innen und Student*innen in den kommenden Monaten nach Wolfsburg kommen, richten wir noch weitere Wohnungen WG-tauglich her. Besonders in den Höfen, da nahe am Campus, sind die Wohnungen sehr begehrt.“

170 WG-Zimmer in Campusnähe

So würden weitere drei Wohnungen mit neun WG-Zimmern in Kürze fertig und könnten dann ebenfalls vermittelt werden. Darüber hinaus werde diese enge Kooperation auch für Studierende und Auszubildende bei den städtischen Schwestergesellschaften wie etwa für das Klinikum Wolfsburg ausgeweitet – denn auch Auszubildende hätten häufig noch kein hohes Gehalt und profitierten von Wohngemeinschaften. Insgesamt 170 WG-Zimmer gibt es nun nach Angaben der Neuland in der Stadt in direkter Campusnähe, weitere Ausweichmöglichkeiten können in Westhagen zur Verfügung gestellt werden, hier hat die Neuland rund 60 WG-Zimmer.

Vermietung inklusive Nebenkosten

Mit den Wolfsburger Institutionen gebe es besondere Absprachen für diese WGs: So werden der Neuland zufolge die Zimmer beispielsweise in den Höfen bereits inklusive aller Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung angeboten – damit hätten junge Menschen eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten. Außerdem seien die meisten Wohnungen mit einer Küche und einer Waschmaschine im Gemeinschaftskeller ausgestattet. Weitere Details, die Studierende, Schüler und Auszubildende gern nachfragten, seien bereits installierte Lampen, Zimmer mit Matratzen und Internet.

Sollten junge Menschen in Wolfsburg WG-Zimmer suchen, können sie sich – je nach Institutionszugehörigkeit – über das Studierenden-Servicebüro der Ostfalia, der 42 Wolfsburg oder die Internetseite der Neuland unter www.nld.de/mietangebote über freie Unterkünfte informieren.

