Gut, wenn man mal was aufhebt: Bauhof-Betriebsleiter Sven Schütrumpf (links) hat noch die Baupläne im Archiv in der Siemensstraße 4, während Bruder Jan (Zweiter von links) derzeit das SAP-System dazu aufbaut. Kurios: Die Wohnungen, die Reinhold Schütrumpf (rechts) in der Fallersleber Paul-Lincke-Straße geplant hat, hat sein Sohn Frank später gebaut (Dritter von links).