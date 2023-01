Tödlicher Unfall: Auto prallt in der Nacht gegen Baum

Hannover. Bei dem tödlichen Unfall wurden zwei Menschen in dem Auto verletzt. In Goslar hat ein Haus in der Nacht gleich zweimal gebrannt. Der Überblick.

Bei einem Autounfall in der Region Hannover sind in der Nacht zu Dienstag drei Menschen verletzt worden – einer davon tödlich. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, war der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Uetze und Dedenhausen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb einer der Insassen. Die beiden anderen Menschen in dem Auto sind den Angaben zufolge leicht verletzt worden.

Mehrfamilienhaus in Goslar brennt in der Nacht gleich zweimal

Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oker in Goslar hat in der Nacht zum Dienstag gleich zweimal in Brand gestanden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag entflammte nach den ersten Löscharbeiten in den frühen Morgenstunden noch ein weiteres Mal Feuer. Elf Bewohner und Bewohnerinnen wurden evakuiert. Sieben der Personen trugen leichte Verletzungen davon. Fünf von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Salzgitter gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 400.000 Euro. Gegen 11.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

Brand bei Firma in Papenburg – rund 50.000 Euro Schaden

Vermutlich ein technischer Defekt eines Kompressors hat ein Feuer in Papenburg (Landkreis Emsland) ausgelöst. Mittags brannte es am Montag in dem Kompressorraum einer Industriefirma. Das Feuer beschädigte den Raum und eine Hallendecke. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß. Es gab keine Verletzten.

dpa

