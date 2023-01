Wolfsburg. Wohin am Valentinstag in Wolfsburg, was schenken? Wir haben Tipps für Verliebte, für Singles – aber auch für Gegner des Valentinstages.

Lifestyle in Wolfsburg Valentinstag in Wolfsburg – 7 Tipps für Paare, Singles und Antis

Die einen lieben ihn, die anderen lehnen ihn ab: Am 14. Februar ist Valentinstag. Ob traditionell, kulturell, kreativ oder entspannt: Wir haben Tipps für den Valentinstag für Paare in Wolfsburg gesammelt. Gerade kein Partner in Sicht? Auch für Singles haben wir Ideen parat – und auch für Menschen, die den „Tag der Liebenden“ leidenschaftlich ablehnen.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Klassiker Das abendliche Candle-Light-Dinner gehört wahrscheinlich zu den meistgelebten Traditionen am Valentinstag, gleich nach den obligatorischen Blumen. In Wolfsburg bieten in diesem Jahr wieder viele Restaurants ein Valentinstags-Special an.

Das abendliche gehört wahrscheinlich zu den meistgelebten Traditionen am Valentinstag, gleich nach den obligatorischen Blumen. In bieten in diesem Jahr wieder viele Restaurants ein Valentinstags-Special an. Im Tannenhof können Gäste ab 18 Uhr einkehren und zwischen drei Menüs wählen, bestehend jeweils aus einem Aperitif und einem drei-Gänge-Menü. Kosten zwischen 38,90 Euro und 52,90 Euro pro Person plus Getränke. Reservierung unter (05361) 86 15 86 oder www.tannenhof-wolfsburg.de.

können Gäste ab 18 Uhr einkehren und zwischen drei Menüs wählen, bestehend jeweils aus einem Aperitif und einem drei-Gänge-Menü. Kosten zwischen 38,90 Euro und 52,90 Euro pro Person plus Getränke. Reservierung unter (05361) 86 15 86 oder www.tannenhof-wolfsburg.de. Die Restaurants in der Autostadt bieten ebenfalls Valentinstags-Specials an. Im Beef Club gibt es ein vier-Gänge-Menü mit Champagner zur Begrüßung und verschiedenen Weinen für 99 Euro pro Person. Im AMano wird den Gästen ein Drei-Gänge-Menü inklusive einem Glas Prosecco und einer Weinbegleitung für 49 Euro pro Person serviert. In der Lagune gibt es ab 18 Uhr ein Valentinstags-Buffet für 49 Euro pro Person, inklusive einem Glas Prosecco und Weinbegleitung. Im Restaurant Esszimmer wird ein Drei-Gänge-Menü serviert, das 85 Euro pro Person kostet und ebenfalls ein Glas Prosecco und die Weinbegleitung enthält. Die Buchung ist online über die Webseite der Autostadt möglich.

bieten ebenfalls Valentinstags-Specials an. Im Beef Club gibt es ein vier-Gänge-Menü mit Champagner zur Begrüßung und verschiedenen Weinen für 99 Euro pro Person. Im AMano wird den Gästen ein Drei-Gänge-Menü inklusive einem Glas Prosecco und einer Weinbegleitung für 49 Euro pro Person serviert. In der Lagune gibt es ab 18 Uhr ein Valentinstags-Buffet für 49 Euro pro Person, inklusive einem Glas Prosecco und Weinbegleitung. Im Restaurant Esszimmer wird ein Drei-Gänge-Menü serviert, das 85 Euro pro Person kostet und ebenfalls ein Glas Prosecco und die Weinbegleitung enthält. Die Buchung ist online über die Webseite der Autostadt möglich. Im Terra , dem Restaurant im Hotel Ritz Carlton in der Autostadt, gibt es für die Gäste ein Vier-Gänge-Menü in einer vegetarischen und einer nicht-vegetarischen Ausführung. Zusätzlich gibt es eine kleine Valentinstagsüberraschung. 95 Euro pro Person werden dafür fällig; inklusive Weinbegleitung kostet der Abend 155 Euro pro Person. Reservierungen unter (05361) 60 70 91 oder ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com.

, dem Restaurant im Hotel Ritz Carlton in der Autostadt, gibt es für die Gäste ein Vier-Gänge-Menü in einer vegetarischen und einer nicht-vegetarischen Ausführung. Zusätzlich gibt es eine kleine Valentinstagsüberraschung. 95 Euro pro Person werden dafür fällig; inklusive Weinbegleitung kostet der Abend 155 Euro pro Person. Reservierungen unter (05361) 60 70 91 oder ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com. Das Hotel an der Wasserburg hält ein Vier-Gänge-Menü plus Aperitif für Gäste am Valentinstag vor. Aperitif, Wasser und Kaffee sind inklusive. Um 18.30 Uhr geht es los, 69 Euro werden fällig. Reserviert werden kann und info@an-der-wasserburg.de oder unter (05363) 9400.

hält ein Vier-Gänge-Menü plus Aperitif für Gäste am Valentinstag vor. Aperitif, Wasser und Kaffee sind inklusive. Um 18.30 Uhr geht es los, 69 Euro werden fällig. Reserviert werden kann und info@an-der-wasserburg.de oder unter (05363) 9400. Im Restaurant Allerlei gibt es ein Candle-Light-Dinner zum Preis von 48,90 Euro pro Person. Drei Gänge und ein Glas Prosecco sind inklusive, weitere Getränke werden á la carte. Reserviert werden kann bis zum 10. Februar unter (05361) 30 66 700.

Im Parkhotel beginnt das Valentinsdinner um 19 Uhr. Ein Liebes-Cocktail eröffnet den Abend; weiter geht es mit einem Gruß aus der Küche; danach geht es mit einem Drei-Gänge-Menü weiter. Preis: 149,00 Euro pro Paar. Es wird um Reservierung unter (05361) 5050 oder über restaurant@parkhotel-wolfsburg.de gebeten.

Das Candle-Light-Dinner ist der Klassiker unter den Unternehmungen anlässlich des Valentinstages. Foto: Roman Möbius / imago images

Viele weitere Restaurants bieten natürlich ebenfalls ein Dinner zum Valentinstag an – da bietet es sich an, bei der Lieblingsadresse einfach mal nachzufragen. Und nicht zu lange zu warten.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Kultivierte

Wer das Valentinstagsdinner mit Kultur verbinden will, fühl sich vielleicht im Kunstmuseum gut aufgehoben. Um 18 Uhr beginnt der Abend mit einem geführten Rundgang durch die Ausstellung „Blow Up!“. Danach geht es ins Restaurant Oberdeck im Kunstmuseum, wo ein drei-Gänge-Menü serviert wird. Inklusive Eintritt ins Museum kostet der Abend 52 Euro plus Getränke. Anmeldungen sind über Eventim möglich, der Link findet sich unter kunstmuseum.de/veranstaltungen.

Ebenfalls am Valentinstag findet im Scharoun-Theater ein Konzert des Staatsorchersters Braunschweig unter der Leitung von Srba Dinić mit der Alphornistin Eliana Burki als Solistin statt. Zu erleben sind die 6. Symphonie, die „Pastorale“, von Ludvig van Beethoven, das Alphornkonzert von Jean Daetwyler und „La Mer“ von Claude Debussy. Zum Thema hat das Konzert, wie passend: Die Liebe zur Natur. Los geht es mit einer Konzerteinführung durch Martin Weller um 19.15 Uhr, um 20 Uhr beginnt das Konzert im großen Saal.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Kreative

Für wen die bisherigen Vorschläge zu konventionell waren, der kann zum Valentinstag kreativ wären. Warum Schokolade im Laden kaufen, wenn man auch seine eigenen, ganz persönlichen, süßen Botschaften verschenken könnte? Pralinen selbst machen – zu diesem Thema gibt es viele Anregungen. Zwar nicht in Wolfsburg, aber direkt nebenan bei Chokoumi in Hondelage finden Pralinen-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Vielleicht zum Valentinstag einen Gutschein für einen gemeinsamen Besuch verschenken? Oder es gleich selbst versuchen – mithilfe eines entsprechenden Kochbuchs.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Entspannte

Wer sich am Valentinstag lieber zu zweit entspannen möchte, kann es sich in Wolfsburgs Wellness-Oasen gut gehen lassen.

Für Paare mit finanziellem Polster bietet das Ritz ein Valentinstags-Special an: Für 425 Euro können Verliebte ein Deluxe-Zimmer mieten, erhalten Eintritt in die Autostadt, eine Flasche Sekt, nehmen am drei-Gänge-Menü im Terra teil und bekommen am nächsten Morgen Frühstück ins Bett serviert – und müssen bis 14 Uhr nicht auschecken.

ein Valentinstags-Special an: Für 425 Euro können Verliebte ein Deluxe-Zimmer mieten, erhalten Eintritt in die Autostadt, eine Flasche Sekt, nehmen am drei-Gänge-Menü im Terra teil und bekommen am nächsten Morgen Frühstück ins Bett serviert – und müssen bis 14 Uhr nicht auschecken. Verliebte können einander aber auch unabhängig der so benannten Valentinstagsspecials verwöhnen: Zum Beispiel im Askero Day Spa im Badeland. Die „Zeit zu Zweit“ inklusive Tageskarte für Sauna und Badeland, Ganzkörpermassage, Gesichtsmassage und Fußreflexzonenmassage gibt es für 228 Euro pro Person.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Abenteurer

Gutscheine sind vielleicht nicht das originellste aller Geschenke: Aber da der 14. Februar nun mal im Winter liegt, auch keine so schlechte Idee. Denn die Oldtimer, die im Hotel an der Wasserburg ausgeliehen werden können, befinden sich zwar gerade im Winterschlaf: Können ab Mai aber wieder ausgefahren werden. Ein Tag zu zweit in einem historischen Automobil bietet sich für Wolfsburger Paare geradezu an. Infos dazu gibt es auf der Webseite des Hotels.

Lesen Sie auch:

Wer am Valentinstag die körperliche Seite der Liebe zelebrieren will, kann einander auch einen Gutschein für ein Akt-Fotoshooting schenken – oder natürlich die Ergebnisse daraus. Erotische Fotos machen viele Fotografen in und um Wolfsburg herum; zum Beispiel auch das Fotostudio Sahnefoto in der Tiergartenbreite. Eine Stunde Fotografieren kostet hier 299 Euro – dafür bekommen Kundin oder Kunde fünf bearbeitete Prints im Format 13×19 cm plus die digitalen Dateien.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Singles

Wieso sollen eigentlich nur Paare was zu feiern haben am Valentinstag? Es gibt schließlich durchaus auch Singles, die ihr Leben als Alleinstehende genießen. Vermutlich hatte man diese Gedanken auch bei der Autostadt; jedenfalls finden hier am 14. Februar gleich zwei Single-Angebote statt.

Im Mondo Italiano können Personen unabhängig von ihrem Beziehungsstatus einen Cocktailkurs buchen. Ab 19 Uhr startet der Kurs, danach gibt es ein gemeinsames Abendessen. Kosten: 59 Euro pro Person.

buchen. Ab 19 Uhr startet der Kurs, danach gibt es ein gemeinsames Abendessen. Kosten: 59 Euro pro Person. Genauso viel kostet auch der Backkurs, den die Bäckerei Das Brot anlässlich des Valentinstags unter dem Titel „Das Geheimnis...der Liebe!“ anbietet. Inbegriffen sind dabei auch ein Glas Prosecco und die Weinbegleitung. Reservierungen für beide Kurse sind über die Webseite der Autostadt möglich.

Valentinstag in Wolfsburg: Tipps für Paare, die mit dem Valentinstag nichts anfangen können

Blumen, Schokolade, Candle-Light-Dinner und Wellness-Gutschein sind zu abgegriffen und der Valentinstag sowieso nur eine Erfindung, die den Konsum ankurbeln soll? Wer sich aufmerksam im Freundeskreis umtut, wird sicher die ein oder andere Geschichte eines Anti-Valentinstages zu hören bekommen. Warum es nicht mal ganz anders machen und eine Currywurst zum Valentinstag schenken, einander im Putzplan vertreten oder einen Gutschein für eine Aktivität nur für sich selbst? Die Möglichkeiten sind endlos…

eve

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de