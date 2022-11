Diese Dorf-Weihnachtsmärkte finden rund um Wolfsburg statt

Wild-Spezialitäten, Glühwein und Selbstgemachtes – auch auf den Dörfern rund um die Wolfsburger Innenstadt wird es wieder weihnachtlich.

So laden die Nordsteimker Vereine am ersten Adventssonntag, 27. November, bereits zum 20. Mal zum Adventsmarkt vor und im Lindenhof Nordsteimke ein. Um 13 Uhr eröffnet der stellvertretende Ortsbürgermeister Philipp Kasten (CDU) den Markt nach zweijähriger Corona-Pause. Im Anschluss daran sorgen bis 20 Uhr die ortsansässigen Vereine mit mehreren Ständen für das leibliche Wohl. So bieten beispielsweise die Nordsteimker Jäger Wurst-Spezialitäten vom Wild an, und die Nordsteimker Landfrauen verkaufen selbst gebackene Kekse sowie Rumkugeln und Marmelade.

Darüber hinaus können sich Kinder von 14 bis 16 Uhr auf einen Basteltisch freuen. Organisiert wird dieser vom DRK-Kindergarten Nordsteimke. Außerdem gibt es an zahlreichen Ständen Selbstgemachtes wie Töpfer- und Holzarbeiten.

Weihnachtsmarkt in Hehlingen

Im benachbarten Hehlingen findet bereits am Samstag, 26. November, von 14 bis 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Festplatz werden zahlreiche kulinarische und kunsthandwerkliche Stände stehen. Wie der TSV Hehlingen mitteilt, dürfen sich die Besucher unter anderem auf die Weihnachtsmarkt-Klassiker wie Glühwein, Bratwurst und Bier freuen.

Für die Kleinen wird auf dem Hehlinger Weihnachtsmarkt ebenfalls gesorgt. Der Arbeitskreis Kinderfest bietet einen Bastelstand an, und der Jugendtreff lockt mit Stockbrot und Kinderpunsch.

Weihnachtsmarkt in Wendschott

Der Dorfverein Wendschott richtet am kommenden Samstag von 11 bis 16 Uhr einen Weihnachtsmarkt am Niedersachsenhaus aus. In diesem Jahr werden 28 Aussteller vor Ort sein, wie Pressesprecher Stefan Lorenz mitteilt. „Neben dem Weihnachtsmann wird auch eine Märchenerzählerin für die Unterhaltung der kleinen Gäste sorgen“, so Lorenz weiter. Außerdem wird von 11 bis 16 Uhr ein Bastel-Bereich im Niedersachsenhaus aufgebaut sein. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde gibt von 14 bis 15 Uhr ein weihnachtliches Konzert.

Das kulinarische Angebot wird reichlich sein. „Neu ist dabei, dass es Winzerglühwein von der Sülfelder Gutshof-Brennerei gibt“, berichtet Dorfvereinsvorsitzender Michael Kienapfel. Auch in Wendschott werden Klassiker wie Wurst und Waffeln angeboten. Um das große Kuchen- und Tortenbuffet wie geplant anbieten zu können, hofft Kienapfel auf zahlreiche Spender. Diese erhalten ein kleines Geschenk als Dank, verspricht er. Die gespendeten Kuchen und Torten können am Samstag ab 8.30 Uhr im Niedersachsenhaus abgegeben werden.

Eröffnung der Adventszeit in Hattorf

Der Kirchenvorstand in Hattorf lädt am Samstag ab 17 Uhr im Forum der St.-Nicolai-Kirche zur Eröffnung der Adventszeit ein. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK Hattorf/Heiligendorf, der Jungen Gesellschaft und der Kirchengemeinde wird der Advent mit Liedern begrüßt. Auch in Hattorf gibt es ein kleines kulinarisches Angebot. Claudia Popihn vom Hattorfer Kirchenvorstand weist in einer Mitteilung darauf hin, dass eigene Tassen mitgebracht werden müssen.

