Mitmachen! Schönste Bude auf Wolfsburger Weihnachtsmarkt gesucht

Rund 60 Stände stehen in diesem Jahr auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Porschestraße.

Ob Selbstgemachtes aus Holz, Keramik und Destilliertes oder Leckereien wie Waffeln, Bratwurst, Glühwein und Punsch: Rund 60 Stände versüßen den Besucherinnen und Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt in diesem Jahr die Weihnachtszeit. An den winterlichen Buden in der Porschestraße gibt es nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch allerlei Kunsthandwerk und Selbstgemachtes.

Doch welcher ist eigentlich der schönste Stand auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt? Welche Bude gefällt Ihnen besonders? Wo kaufen Sie gerne Weihnachtsgeschenke ein? Wo essen Sie am liebsten? Wir suchen die Favoriten unserer Leserinnen und Leser – ganz egal ob Buden zum Einkaufen, Schlemmen oder Glühweintrinken.

Küren Sie die schönste Bude auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt!

Wir freuen uns auf Ihre Empfehlung per E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Weil uns die Auswahl sicherlich nicht leicht fallen wird, wollen wir die am häufigsten genannten Stände in den nächsten Tagen in einer Online-Abstimmung zur ultimativen Wahl stellen. Also: Bummeln Sie über den Weihnachtsmarkt, schauen Sie sich die Stände an und nennen Sie uns Ihre Favoriten. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Weihnachtsmarkt in der Porschestraße ist täglich geöffnet

Der Weihnachtsmarkt läuft übrigens noch bis zum 29. Dezember. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 13 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember herrscht Marktruhe.

