Wolfsburger des Jahres 2022 – Alle Kandidaten im Video

Unsere Leserinnen und Leser haben gewählt: Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke sind die Wolfsburger des Jahres 2022. Bei einer Gala im Hotel „Global Inn“ ist das Ehepaar aus Vorsfelde am Donnerstagabend feierlich geehrt worden. In unseren Videos zeigen wir die Erstplatzierten sowie die anderen Kandidatinnen und Kandidaten für den diesjährigen Ehrenamtspreis der Wolfsburger Nachrichten noch einmal im Schnelldurchlauf.

Wolfsburger des Jahres – Platz 1 für Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke

Gudrun Fehlow-Mielke (56) und Martin Mielke (58) aus Vorsfelde helfen an allen Ecken und Enden – in der Nachbarschaft ebenso wie im fernen Uganda. Dort organisieren die beiden mit Freunden den Bau einer Schule. Und in Wolfsburg kümmert sich das Ehepaar unter anderem um Flüchtlinge, pflegt eine Geschenke-Box vor der Haustür und unterstützt den Bücherschrank in Vorsfelde.

Wolfsburger des Jahres – Platz 2 für Hanan Saeed Abdo Elias und Fahed Shikh Alshabab

Auf den zweiten Platz haben unsere Leserinnen und Leser Hanan Saeed Abdo Elias (20) aus dem Irak und Fahed Shikh Alshabab (22) aus Syrien gewählt. 2015 überlebten sie die Flucht im Boot übers Meer. Bei der Wolfsburger Flüchtlingshilfe wurden die beiden später Schwimmlehrer und haben bereits vielen Nichtschwimmern, Flüchtlingen und auch Wolfsburgern schwimmen beigebracht.

Wolfsburger des Jahres – Platz 3 für Dieter Kalm und die Ukraine-Helfer

Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer für die Flüchtlinge aus der Ukraine haben unsere Leserinnen und Leser Dieter Kalm auf den dritten Platz gewählt. Der 67-Jährige ist einer von Hunderten, die sich in Wolfsburg für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine engagiert haben. Mehr als vier Monate hatte Dieter Kalm die Leitung der DRK-Halle in der Borsigstraße inne. Dort wurden kistenweise Spenden gesammelt, sortiert und abgegeben.

Wolfsburger des Jahres – Platz 4 für Sabrina Wenzelis

Die ehrenamtliche Müllpiratin Sabrina Wenzelis kämpft in Wolfsburg gegen Müllblindheit an. Seit gut zwei Jahren hat sich die 51-Jährige in ihrer Freizeit dem Müllsammeln verschrieben. In ihren Tüten landet allerlei Unrat – Verpackungen, Zigarettenkippen, Bierdosen. Für ihr Engagement wurde die Fallersleberin beim diesjährigen Wolfsburger des Jahres mit dem vierten Platz ausgezeichnet.

Ehrenamtspreis „Wolfsburger des Jahres“

Der Wolfsburger des Jahres ist ein Preis unserer Zeitung, den wir bereits zum 19. Mal für ehrenamtliches oder außergewöhnliches Engagement von Menschen für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft verleihen.

Unsere Leserinnen und Leser konnten ihre Vorschläge einreichen. Die Redaktion hat daraus eine Vorauswahl von vier Kandidaten getroffen und diese vorgestellt. Anschließend gab es eine Online-Abstimmung.

Bei einer feierlichen Gala wurde der Wolfsburger beziehungsweise die Wolfsburgerin des Jahres am Donnerstag, 29. September, im Hotel „Global Inn“ gekürt.

Unterstützt wird der Wolfsburger des Jahres von VW Immobilien und Optiker Ehme de Riese.

