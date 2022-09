Fahrradcops kontrollieren in der Wolfsburger Fußgängerzone

Wolfsburg. In Wolfsburg waren am Mittwoch Fahrradcops im Einsatz. Bei Kontrollen in der Fußgängerzone klärten die Beamten über Verstöße auf.

In der Porschestraße in Wolfsburg haben sogenannte Fahrradcops Verkehrskontrollen durchgeführt – und dabei eine Vielzahl an Verstößen festgestellt. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten am Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr mit ihren Zweirädern im Innenstadtbereich unterwegs.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich der Fußgängerzone. In der letzten Zeit häuften sich die Beschwerden von Bürgern bei der Stadt Wolfsburg. Diese beklagten die Zunahme rücksichtloser Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahrer.

Oft kein Unrechtsbewusstsein bei Radlern – Wolfsburger Polizei klärt auf

Während der Kontrolle stellten die Beamten schnell zahlreiche Verstöße gegen das Befahren in der Fußgängerzone fest. Sie ahndeten 24 Ordnungswidrigkeiten. Die Resonanz der Bürger auf die Kontrollen in der Fußgängerzone war durchweg positiv.

Bei den Personen, die Verstöße begingen, zeigte sich fast durchweg keinerlei Unrechtsbewusstsein. Die Beamten erläuterten in intensiven Gesprächen die Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften.

Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt plant verstärkte Kontrollen in Fußgängerzonen

Viele Zweirad-Fahrer unterschätzen die gefährlichen Situationen, in die sie Fußgänger und sich bringen können, wenn sie in zügigem Tempo durch die Fußgängerzone fahren. Kinder spielen dort und laufen herum. Auch Erwachsene verweilen oder ändern spontan ihre Richtung.

„Es kommt hierdurch plötzlich zu Gefahrensituationen, wenn sich Radfahrende oder E-Scooter-Fahrer unbemerkt nähern“, sagt Andreas Wagner, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. „Wir werden daher weiterhin verstärkt in diesem Bereich Kontrollen durchführen.“

