Hospizverein feiert Richtfest für neues Haus in Heiligendorf

Nach vielen Verzögerungen bei Planung und Erschließung des Neubaugebiets „Krummer Morgen“ durch die Stadt geht es nun auch für den Hospizverein voran: Er begeht im Herbst das Richtfest für sein zweites Wolfsburger Hospizhaus.

Das Ereignis soll am Freitag, 14. Oktober, ab 11 Uhr auf der Baustelle im Heiligendorfer Neubaugebiet gefeiert werden. Sie befindet sich nahe der Barnstorfer Straße. Dazu laden Vorsitzender Rainer Bogner, Geschäftsführer Lucas Weiß und Vize-Geschäftsführerin Brigitte Werner vom Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg alle Interessierten ein.

Kostenrahmen und Zeitplan fürs Hospiz werden eingehalten

„Wir dürfen stolz mitteilen, dass nach heutigem Stand der Kostenrahmen und auch der Zeitplan gehalten werden kann“, gab der Hospizverein in seiner Einladung bekannt. „Wir wollen im Herbst 2023 die ersten Gäste aufnehmen.“ Ein Jahr vorher – am deutschen Hospiztag – lädt der Verein zum Richtfest ein.

„Unzählbare Personen haben dieses Projekt unterstützt. Mit Geld, Zeit, Gebeten und Mut. Dafür bedanken wir uns. Dies treibt uns an, ein zweites Zuhause für die kommenden Gäste zu errichten“, informierte der Verein. Er erinnerte daran, dass in den Jahren 2014 bis 2017 deutlich wurde, dass die Hospizplätze in Wolfsburg in der Eichendorffstraße immer stärker nachgefragt werden.

Hospizverein ist froh über zweites Hospizhaus in Wolfsburg

„Jedes Jahr können zirka 100 Menschen nicht aufgenommen werden, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind und es lediglich an unserer Belegungssituation scheitert“, berichtete der Hospizverein. „Zusammen mit der Kommunalpolitik, der Stadtverwaltung, der Ärzteschaft und anderen Gruppen wurde nach Lösungen gesucht.“ 2018 begann der Verein mit der Planung für ein zweites Hospizhaus in Wolfsburg,

„Heute haben wir immer noch eine zu hohe Nachfrage nach einem Platz im Hospiz und sind froh, dass wir bald in Heiligendorf ein zweites Hospizhaus haben werden, welches Menschen in der letzten Lebensphase begleiten darf“, erläuterte der Verein.

