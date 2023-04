Das sind die Flohmarkttermine im Landkreis Gifhorn

Gifhorn. Das erste große Flohmarktwochenende steht bevor: in Walle, Schwülper, Osloß, Isenbüttel und am Tankumsee darf gestöbert werden. Hier weitere Termine.

Bereits im vergangenen Jahr kam der Dorfflohmarkt in Schwülper gut an. Thomas Ahlswede-Brech (links) gehörte zu den Verkäufern und bot auf seinem Grundstück allerlei Ausrangiertes an.

Die Flohmarkt-Saison beginnt. Und es geht auch gleich richtig los: in Walle, am Tankumsee und in Groß Schwülper, in Osloß und Isenbüttel. Hier eine Übersicht der Flohmarkt-Termine im Landkreis Gifhorn.

Walle trödelt verschoben auf diesen Samstag

Walle trödelt“ ist das Motto des ersten Dorfflohmarkts am Sonnabend, 22. April. Wegen des schlechten Wetters ist der ursprüngliche Termin am 15. April um eine Woche verschoben worden.

Die Premiere der Dorfgemeinschaft Walle für alle steht laut Mitorganisatorin Sonja Kersten vom Koordinierungsausschuss aber vor allem für einen alles andere als verschlafenen Aufbruch nach der Corona-Zwangspause. Auch der Dorfflohmarkt sollte ursprünglich schon 2020 starten, geriet wie so vieles in die Mühlen der Pandemie. Alleinstellungsmerkmal des Publikumsmagneten im Dorf zwischen Oker und Schunter ist die Treckerschau mit Oldies auf dem Eßmann-Hof in der Hafenstraße. 15 Waller holen ihre restaurierten Schätzchen aus den Scheunen: Linde-Güldner, Fendt, Porsche, Lanz und Kollegen tuckern los. Die stolzen Besitzer stellen ihre Schlepper mit Typenblättern vor.

Was sich am 22. April in Walle abspielt, ist komplett kostenlos für Besucher und jene bislang schon mehr als 100 Flohmarkt-Aussteller, die sich in Vorgärten, Carports und Garageneinfahrten auf Schnäppchenjäger und Besucher freuen. Ein Kuchenbüfett von Kinder- und Jugendfeuerwehr finden Besucher am Feuerwehrhaus, Snacks und Kaffee von den Landfrauen auf dem Dorfplatz. Dort lässt sich auch parken, ebenso wie auf dem MTV-Gelände. Einen Dorfplan mit eingezeichneten Anbietern gibt es auf auf Handzetteln aber auch per QR-Code fürs Smartphone, sagt Sonja Kersten. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr.

Flohmarkt in der Kita St. Marien in Isenbüttel am Samstag

Der Förderverein der Kindertagesstätte Kita St. Marien in Isenbüttel veranstaltet einen Flohmarkt am Samstag, 22. April, in der Gutsstraße 9. Von 9.30 bis 12 Uhr darf nach Schnäppchen gestöbert werden. Waffeln und Kuchen werden angeboten. Bei schlechtem Wetter entfällt der Flohmarkt.

220 Stände beim Dorfflohmarkt in Groß Schwülper am Sonntag

Flohmarktfreunde sind eingeladen, am Sonntag, 23. April, von 10 bis 16 Uhr zum Dorfflohmarkt nach Groß Schwülper zu kommen. Nach der Premiere 2022 sollte es den Markt ursprünglich alle zwei Jahre geben. Aufgrund vieler Nachfragen von Dorfbewohnern hat sich das ehrenamtliche Team, das den Markt unter dem Dach des Vereins „Dorf und Leben“ organisiert, zu einer Neuauflage bereits in diesem Jahr entschieden.

220 Stände gibt es diesmal. Das weiß das Organisationsteam deshalb so genau, weil sich die Teilnehmer vorab anmelden mussten. Das ermöglicht es, eine Karte mit den Ständen im ganzen Ort zu erstellen. Die Karte kann am Flohmarkttag an verschiedenen Stellen abfotografiert werden, so dass sich die Schnäppchenjäger besser orientieren können.

Ein Tipp des Teams: Wer die Möglichkeit hat, mit einem Fahrrad oder E-Scooter zu kommen, kann in kürzerer Zeit mehr Stände in dem weitläufigen Ort erreichen. Mit Speisen und Getränken können sich die Besucher beim Schützenverein in der Schlossstraße, bei der Feuerwehr auf dem Schlossplatz, auf dem Genter-Hof an der Hauptstraße oder bei der Freikirche in der Braunschweiger Straße versorgen.

Familien-Flohmarkt am Tankumsee am Sonntag, 23. April

Am Sonntag, 23. April, wird am Tankumsee die Saisoneröffnung gefeiert. Familiensonntag mit einem Großflohmarkt und Rahmenprogramm ist angesagt. Bummeln auf der Uferpromenade, sich über die Schnäppchen auf dem Flohmarkt freuen, dies und das kaufen und den Sonntag mit der ganzen Familie genießen. Die Gastronomien am Tankumsee laden mit diversen Leckereien zum Verweilen ein und die Polizei berät mit ihrem Präventionsstand und die AOK stellt eine Hüpfburg bereit.

Für Verkäufer: Aufbau: 6 bis 9 Uhr, ohne Anmeldung, nicht früher kommen. Das Team vom Tankumsee behält sich vor, Tische unter Umständen zu entfernen, die vor Eröffnung der Fläche zur Reservierung dienen. Die Verkaufsfläche erstreckt sich über den Dannenbütteler Weg. Kinder mit einer Decke zahlen keine Standgebühr. Abbau: Frühester Abbau ab 15 Uhr. Für den Aufbau bitte die Zufahrt Parkplatz Campingplatz Süd nutzen.

Osloß lädt zum großen Haus- und Hofflohmarkt am Sonntag

Am Sonntag, 23. April, laden die Osloßer alle interessierten Leser zum großen Haus- und Hofflohmarkt ein. Zwischen 10 und 14 Uhr öffnen die über den Ort verteilten Teilnehmer ihre Pforten, um Schätze, Raritäten, Kuriositäten und Klüngel anzubieten. Um die Orientierung zu erleichtern, wird eine Ortskarte und eine Adressliste zum Abfotografieren an den Bushaltestellen an der Hauptstraße und Grundschule sowie am Schaukasten der Gemeinde im Mühlenweg 50 aushängen. Diese bitte hängenlassen!

Kinderflohmarkt in Leiferde am 29. und 30. April

Der Förderverein der Grundschule Leiferde veranstaltet einen Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus: Samstag, 29. April, von 14 bis 16.30 Uhr und Sonntag, 30. April, von 14 bis 16.30 Uhr (Schwangere mit Begleitung jeweils ab 13 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Es gibt eine Cafeteria mit Selbstgebackenem (auch zum Mitnehmen). Die Einnahmen des Kuchenverkaufs kommen den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Leiferde zugute. Weitere Informationen auf der Homepage: foerderverein-gs-leiferde.de.

Dorfflohmarkt in Adenbüttel am 7. Mai

Der Dorfflohmarkt Adenbüttel geht in die zweite Runde: Am Sonntag, 7. Mai, dürfen die Adenbütteler, aber auch Gäste aus der Region sich wieder im Dorf nach Schnäppchen umsehen. Von 11 bis 17 Uhr rund um das Bürgerhaus und im Ort.

Gross-Flohmarkt in Wesendorf am Sonntag den 7. Mai

Am ersten Sonntag im Mai ist es so weit, ein neuer Flohmarkt mitten in der Südheide öffnet seine Tore. Direkt an der Ausfahrt der B4 gelegen ist dieser neue Markt auf dem Areal des ehemaligen Bundeswehr-Geländes der Hammerstein-Kaserne verkehrsgünstig aus allen Richtungen sehr gut erreichbar. Egal ob Haushaltswaren, Kinderspielzeug, Bekleidung, das Angebot ist reichhaltig. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt: Von Döner über Bratwurst und Bier bis Popcorn ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Ich bin sicher, dass es bei dem tollen Frühlingswetter viele Besucher und Verkäufer auf den Flohmarkt ziehen wird“, sagt Jens Rosenberg von der veranstaltenden Firma M.O.V.E., die auch viele weitere beliebte Märkte in der Region organisiert.

Standgebühren: Wer auf dem Großflohmarkt seine Ware anbieten möchte, kann dies ohne Reservierung tun. Der Aufbau beginnt ab 5.30 Uhr. Für Privatleute wird eine Gebühr von 30 Euro pro 4 Meter Standplatz erhoben, das Auto bleibt am Stand.

In diesem Jahr gibt es weitere Termine für den Flohmarkt in Wesendorf: 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 10. September, und am 8. Oktober.

Ausführliche Informationen zu diesem Flohmarkt, sowie zu weiteren Standorten, erhalten Interessenten unter der Telefonnummer (05361) 22 727 oder im Internet unter www.move-messen.de

Dorfflohmarkt an der alten Schule in Wasbüttel am 13. Mai

Der Verein Wasbütteler Dorfleben veranstaltet am Samstag, 13. Mai, einen Dorfflohmarkt in Wasbüttel. Von 11 bis 15 Uhr kann im Hof der Alten Schule getrödelt werden. Neben dem üblichen Angebot werden auch einige Pflanzen-Stecklinge aus den Gärten angeboten. Die Organisatoren freuen uns auf viele Besucher. Es gibt Kaffee und Kuchen, die Spenden gehen zugunsten von Kinder-Hilfsprojekten.

Südstadtflohmarkt in Gifhorn am 10. Juni

Die SPD Gifhorn organisiert den Gifhorner Südstadtflohmarkt am Sportzentrum-Süd in Gifhorn am 10. Juni. Der Flohmarkt startet 6 Uhr und endet spätestens um 14 Uhr. Der Ortsverein wird wieder für Getränke und Speisen sorgen. Eine Anmeldung zum Flohmarkt ist nicht notwendig, aber gerne gesehen. Vom Flohmarkt ausgeschlossen sind gewerbliche Verkäufer. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Gifhorner City-Flohmarkt am Sonntag, 25. Juni

Der City-Flohmarkt Gifhorn findet am Sonntag, 25. Juni, in der Fußgängerzone statt. Reservierungen der Platzkarten können ab sofort per Mail an gifhorn@email.de vorgenommen werden. Es wird um vorherige Reservierung der Plätze, am Veranstaltungstag können nur vereinzelt noch Plätze vergeben werden. Standkosten: Trödel und Flohmarktartikel drei Meter Stand 23 Euro; 3 Meter Neuware 39 Euro. Weitere Informationen unter www.flohmarkt-bs.de.

