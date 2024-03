Wolfenbüttel. Die Stadt kündigt für die Ferienzeit mehrere Baustellen im Stadtgebiet an. Hier müssen sich Autofahrer gedulden.

Die Osterferien starten in Niedersachsen. Und mit den zwei Wochen andauernden Ferien beginnen auch Baumaßnahmen auf einigen Straßen der Stadt Wolfenbüttel. So teilt die Stadt mit, dass ab dem kommenden Montag, 18. März, auf der Salzdahlumer Straße Arbeiten am dortigen Schieberkreuz ausgeführt werden würden. Aufgrund der Lage der Arbeitsstelle sei es erforderlich, die Fahrbahn voll zu sperren.

Der Radverkehr kann stadtauswärts weiter passieren, teilt die Stadt mit. Stadteinwärts allerdings müssten Radfahrern auch die für den Individualverkehr ausgeschilderte Umleitung über die Elbinger Straße und Königsberger Straße nutzen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März an, heißt es in der Mitteilung der Stadt vom Freitag.

Diese Baumaßnahmen gibt es in der Stadt Wolfenbüttel in den Ferien

Dabei bleibt es nicht: Ebenfalls wird vom nächsten Montag an auf dem Neuen Weg nördlich der Einmündungen Ungerstraße/Kleine Breite gearbeitet. Dort müsse eine Gasundichte beseitigt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens würden die Arbeiten täglich von 18 bis 22 Uhr ausgeführt, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu wird eine Fahrbahn-Verschwenkung über die vorhandene Busfurt erfolgen, sodass der Verkehr für beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten werden kann. Der Radverkehr wird während der Bautätigkeit auf den Gehweg gelenkt. Die Bushaltestelle wird in Richtung Kreuzung Salzdahlumer Straße versetzt. Auch diese Arbeiten seien Ende März abschlossen, schreibt die Stadt.

Auf der Kreuzung Adersheimer Straße – Goslarsche Straße – Jägerstraße – Gebrüder-Welger-Straße wird ebenfalls in der neuen Woche, also vom 18. März an, „gebuddelt“. In dieser Kreuzung muss das Schieberkreuz gewechselt werden. Alle Fahrtrichtungen sind eingeschränkt befahrbar. Die Ampelschaltung wird angepasst; es muss mit längeren Umlaufzeiten gerechnet werden.

Vorsicht sei allerdings geboten: Denn Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als zehn Metern können von der Adersheimer Straße nicht in die Gebrüder-Welger-Straße, also links, abbiegen, heißt es. Hier ist die Umleitung über die Jägerstraße – Dr.-Heinrich-Jasper-Straße – Frankfurter Straße – Gebrüder-Welger-Straße zu nutzen. Der Abschluss der Arbeiten ist hier zum 28. März geplant.

Ebenfalls ab Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer, wie berichtet, auf der Landesstraße 614 zwischen Fümmelse und Salzgitter auf Behinderungen einstellen. Dort wird an der Brücke gearbeitet.

Die Sperrung zwischen Sickte und Salzdahlum ist indes seit Freitag aufgehoben: Die Arbeiten am Kreisel sind abgeschlossen.

